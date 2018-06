El PSC carrega contra el viatge de Torra a Washington: "S'ha comportat més com un activista que com a president"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha carregat aquest dissabte contra el recent viatge oficial del president de la Generalitat, Quim Torra, a Washington. "La seva actitud no ha sigut la correcta. S'ha comportat més com un activista que com a president de la Generalitat", ha assenyalat Illa, sense citar directament però deixant entreveure el malestar per la polèmica de Torra amb l'ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, en els discursos de recepció a l'Smithsonian Folklife Festival. "Ens agradaria que Torra actués pensant en tots els catalans i no com el president d'una part", ha insistit el secretari d'organització del PSC, en una passejada pel barri de la Salut de Badalona amb el flamant nou alcalde, Àlex Pastor. "Per tant, voldríem demanar al president Torra més altura de mires i generositat per aprofitar les oportunitats de diàleg", ha precisat Illa, que també ha recordat que s'ha obert "un temps nou" en la política catalana i espanyola.

"S'ha obert un temps nou en la política espanyola i catalana, i demanem a tothom que estigui a l'altura", ha reflexionat en veu alta el secretari d'organització del PSC, que ha evitat valorar la carta de Junqueras llegida a la conferència nacional d'ERC i en la qual el líder republicà empresonat a Estremera ha advertit que els "discursos nacionalistes excloents" són "el camí més ràpid" per tornar a "l'autonomisme". "Sobre els processos i debats interns d'altres partits només podem manifestar respecte", ha comentat breument Illa, que sí que ha volgut fer una apel·lació directa als votants d'ERC i JxCat que discrepen de la línia actual de les dues formacions. "A tots els votants d'ERC i JxCat que no estan d'acord amb què Catalunya sigui el tauler d'una partida de pòquer en què alguns juguen de 'farol'", ha precisat el secretari d'organització del PSC, recuperant una de les últimes afirmacions de l'exconsellera d'Educació Clara Ponsatí.

"Des del PSC apel·lem a tots aquests votants que volen que es defensi Catalunya i els interessos dels catalans a través d'un període de reformes. Ara hi ha l'oportunitat d'obrir-lo tant a Catalunya com a Espanya", ha conclòs Illa.