El PSC presenta als ajuntaments una moció en defensa del model d'escola catalana "davant l'ofensiva de PP i Cs"

Els 300 grups municipals que el PSC té repartits arreu del país presentaran en els plens municipals una moció en defensa de l'escola catalana com a "eina de cohesió" i de "promoció social". En una atenció als mitjans aquest dilluns davant l'Escola de Treball de Barcelona, el secretari de política municipal del partit, Jaume Collboni, ha explicat que s'ha redactat el document davant "l'ofensiva dels partits de dretes, com PP i Cs, contra el català", ha dit.

Acompanyat d'alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana de Barcelona i dels responsables d'educació i cultura dels socialistes catalans, el també líder del PSC a la capital catalana ha assenyalat que es vol que la moció sigui "de suma" entre les diferents formacions polítiques presents als ajuntaments i no pas "de divisió", com han sigut algunes mocions presentades per forces independentistes.

La moció té 5 punts i els socialistes s'hi oposen a "qualsevol instrumentalització de l'escola o de la llengua amb fins electoralistes". També es reafirmen en "la defensa d'un model d'escola no segregadora que faci de la igualtat d'oportunitats el seu principal objectiu". La moció reivindica, a més, la "plena confiança en la professionalitat dels docents i del cos d'inspectors, alhora que rebutja qualsevol desviació dels objectius pedagògics".

Amb tot, el text insta el futur Govern a vetllar pel compliment de les lleis catalanes i l'excel·lència del sistema educatiu, i trasllada la defensa del model actual al Congrés, el Senat, el govern central, la Generalitat, els municipis i les escoles.