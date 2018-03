El PSC titlla de "pedaç" la qüestió de confiança que ha plantejat JxCat a la CUP

Junts per Catalunya ha plantejat una qüestió de confiança a la CUP per a mig mandat com un mecanisme que la llista de Carles Puigdemont defensa perquè els anticapitalistes s'assegurin que compliran el que han promès, com ara el Consell de la República i l'Assemblea de Representants a Bèlgica o el debat constituent que hauria d'acabar amb un projecte de Constitució. La proposta de JxCat ja l'ha criticat aquest dilluns el PSC per boca del seu secretari d'organització, Salvador Illa, que l'ha titllat de "pedaç" que "no resol" la situació actual, sinó que "demostra que és una solució a mitges".

Illa considera que aquesta mesura demostra que el Govern que es constitueixi ja naixerà "hipotecat". "Un Govern ha de néixer acceptant el marc legal vigent i amb membres que puguin desenvolupar les tasques sense obstacles", ha subratllat el dirigent socialista, que ha demanat, a més, que tant Carles Puigdemont com Anna Gabriel "no obstaculitzin la formació d'un Govern" i els ha tornat a demanar que "donin la cara" davant la justícia.

Els socialistes han tornat a criticar la dilació en el temps de les negociacions de les formacions independentistes per tirar endavant la investidura, una situació que ha qualificat de "molt greu i criticable" perquè Catalunya es troba en una situació de "llimbs". En aquest sentit, ha recordat que el PSC ja va presentar un recurs d'empara al TC per demanar que comencés a córrer el rellotge de la investidura. "Seria aconsellable que la investidura es fes abans de Setmana Santa", ha demanat.

Per la seva banda, el número dos de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha titllat les negociacions entre JxCat i la CUP de "fallides" i ha instat al president del Parlament, Roger Torrent, a desbloquejar la situació. Sobre la reunió d'Anna Gabriel amb Carles Puigdemont, Carrizosa ha afirmat que Ciutadans "no fa valoracions de les reunions que fan dos fugits de la justícia que no tenen res a veure amb la política catalana ni tenen cap clau per començar a treballar per a tots els catalans", ha sentenciat.