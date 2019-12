El PSC veu marge d’entesa amb ERC a Catalunya si hi ha investidura a l’Estat

La sensació que tard o d’hora caldrà entendre’s amb ERC fa temps que plana sobre el PSC. Fins i tot en els moments de més desconfiança, quan els republicans van tombar els pressupostos estatals o quan van vetar que Miquel Iceta es convertís en president del Senat, dirigents del partit defensaven que els d’Oriol Junqueras acabarien sent un dia els aliats per a la distensió del conflicte amb l’Estat i, si es donessin les condicions, per tornar a governar. Les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez han revifat aquesta idea al partit, segons diverses fonts socialistes, que veuen l’eventual acord PSOE-ERC com un primer pas per a un horitzó d’entesa amb els republicans a Catalunya. Paradoxalment, però, el pla del PSC també passa per competir amb ells a les pròximes eleccions, les quals determinaran el marge per pactar.

Un bon resum del doble objectiu socialista amb els republicans el va fer Iceta fa uns dies, després que la militància el ratifiqués com a primer secretari. “La nostra relació és la de dos partits que són competidors directes, que aspiren a encapçalar el Govern, però que tenen un alt sentiment patriòtic [...] i, per tant, tenen la voluntat de trobar punts comuns per fer avançar el país”, va dir. Quins serien aquests punts de trobada? Ni PSC ni ERC veuen per ara les condicions per tornar a compartir l’executiu. “Només si pensessin que la meva candidatura a la presidència és el que convé el país”, apuntava Iceta amb ironia. El context hauria de canviar molt perquè els socialistes investissin un candidat independentista, però dirigents del partit veuen factible arribar a acords puntuals si els republicans es confirmen a les urnes com a partit hegemònic de l’independentisme i es mantenen en la via pragmàtica. Davant d’aquest escenari, fonts consultades fins i tot s’imaginen un suport més o menys estable a un govern d’ERC amb els comuns, una combinació possible -tot i que poc probable ara mateix- segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). I abans d’eleccions? El principal punt de trobada que hi podria haver serien els pressupostos, però la conselleria que encapçala Pere Aragonès en té prou amb el suport que es preveu que donin els comuns.

L’enquesta del CEO allunya l’aspiració del PSC de tornar a ser el primer partit de Catalunya, si bé li dona un creixement de fins a vuit diputats (dels 17 als 24-25). Per davant d’ell queden tant ERC com JxCat, que podrien sumar per formar govern. “Si hi ha majoria independentista serà molt difícil l’entesa”, apunta un càrrec de la direcció socialista. La voluntat dels d’Iceta, de fet, és trencar la dinàmica de blocs del Procés i afavorir un context menys polaritzat que els permeti governar o, com a mínim, condicionar la governabilitat. La idea de superar el debat identitari la va reivindicar fa dues setmanes Jaume Collboni al congrés del PSC. Recordant que l’exministre socialista Jordi Solé Tura deia que “l’autodeterminació dividirà les esquerres”, va afegir: “Avui tenim l’oportunitat de tornar a unir les esquerres”. Per fer-ho, afirmen fonts socialistes, cal “arrossegar” ERC cap al reformisme i aconseguir -com busca el PSOE en l’acord per a la investidura- que aparqui l’aposta per la unilateralitat i el referèndum com a objectiu immediat.

En una entrevista recent a Nació Digital, Iceta elogiava el “lideratge” de Junqueras i considerava que ara està més “obert” i “disposat” al diàleg. Fins i tot admetia que li agradaria reunir-s’hi en persona. La direcció del PSC és conscient, però, que l’autodeterminació continua guiant l’acció política d’ERC, i per això manté la prudència i espera que els republicans demostrin amb fets la seva voluntat d’abaixar les revolucions del Procés. La investidura, de fet, seria un pas necessari però no suficient per calibrar el marge d’entesa. Cal tenir en compte que Sánchez també necessitaria pressupostos, i que els acords a l’Estat estaran marcats per la situació jurídica de presos i exiliats. Els republicans, de fet, han condicionat les negociacions amb el PSOE al pronunciament de l’Advocacia de l’Estat sobre la immunitat de Junqueras.

Horitzó electoral

“Si les preocupacions jurídiques acaben, serà més fàcil per a ells tocar de peus a terra”, afirmen des de l’executiva, però al partit hi ha la sensació que el que més condiciona ERC és la pressió de JxCat. “La pregunta és si aquest cop aguantaran”, apunta un càrrec intermedi. La possibilitat que Carles Puigdemont torni a tenir un rol protagonista com a eurodiputat o la inhabilitació del president Quim Torra podrien precipitar un nou escenari electoral en el qual els dos principals partits independentistes competirien pel primer lloc. I el PSC amb els republicans.

“El pròxim president de la Generalitat serà d’ERC o serà del PSC”, insisteix Iceta, agafant-se als resultats dels últims cicles electorals. “Volem ocupar un espai central i que tot el que passi hagi de passar pel PSC”, matisa una altra veu al partit. Els socialistes estan en fase de creixement i es poden beneficiar de la davallada de Cs, però les eleccions autonòmiques no sempre responen a la dinàmica de les municipals o les generals.