El PSC lamenta que les posicions "més radicals" s'hagin imposat al PDECat

El constitucionalisme ha lamentat aquest dilluns el resultat de l'assemblea del PDECat d'aquest cap de setmana, en què ha triomfat el projecte de Carles Puigdemont per diluir el partit dins la Crida Nacional per la República. Per al PSC s'han imposat "les posicions més radicals" al partit, segons ha denunciat el secretari d'organització socialista, Salvador Illa. A l'espera de quins són els primers passos de la direcció que ara lidera David Bonvehí, Illa ha demanat responsabilitat davant el "nou temps" que s'ha obert a Espanya i Catalunya amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

No obstant això, el resultat de l'assemblea ja li ha permès afirmar que hi ha una part de la població que ha quedat "òrfena". "Estem convençuts que hi ha una majoria de catalans que aposten per la via de la moderació i que [...] saluden la distensió a Catalunya", ha dit: "Nosaltres ens adrecem a aquests ciutadans". Illa, de fet, ha deixat clar que el congrés del PDECat referma l'aposta dels socialistes "pel diàleg, la negociació i l'acord", un projecte que ha ofert a tot aquell que vulgui defugir el conflicte.

El dirigent socialista ha fet extensives les seves conclusions sobre l'assemblea del PDECat al congrés del PP, també celebrat aquest cap de setmana i que ha donat el lideratge del partit a Pablo Casado. Illa creu que en aquest cas s'han imposat les posicions "més radicals" i ha fet una crida al nou cap de files dels populars: "Demanem a Pablo Casado que tingui la mateixa lleialtat que Pedro Sánchez va tenir amb Mariano Rajoy respecte a Catalunya".

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, també ha valorat el congrés del PDECat. Ha lamentat que el partit hagi "abandonat el centre polític i social de Catalunya i s'hagi convertit en la marca blanca de la CUP". El dirigent popular considera que és una "mala notícia" per a Catalunya, però que el PP ho aprofitarà per entrar en aquest espai. "És una mala notícia que s'hagi decidit diluir en la Crida Nacional, que és un moviment messiànic i absolutament radicalitzat", ha explicat.

En el mateix sentit, la diputada de Ciutadans Sonia Sierra ha afirmat que "és evident" que els membres del PDECat "estan barallats", i ha considerat que la nova direcció "no té un suport gaire ampli": "El separatisme és divisió, confrontació, i només es posen d'acord per saltar-se les lleis".