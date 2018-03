El PSC crida els seus regidors a “contrarestar” les mocions sobre els presos

“Desproporcionada”. Aquesta és l’expressió que el PSC ha fet servir una vegada i un altra per valorar la presó preventiva dels líders independentistes encausats pel Procés. El discurs dels socialistes sobre aquest tema fa equilibris perquè els partits i, sobretot, els votants unionistes no els acusin de flirtejar amb el sobiranisme. Una situació que els de Miquel Iceta ja van patir, segons reconeixen obertament, quan van defensar els indults per als presos durant la campanya del 21-D. Qualsevol posicionament que s’allunyi de la calculada línia oficial pot acabar passant factura a les urnes i, a un any de les municipals, les mocions per la llibertat i l’acostament dels presos als ajuntaments són un terreny pantanós. És per això que des de la direcció del partit s’ha cridat els regidors del PSC a “contrarestar” les resolucions sobre aquest tema.

“Us fem arribar la [...] Moció a favor del respecte de les decisions judicials i sobre l’apropament dels presos perquè us serveixi exclusivament com a text alternatiu per contrarestar les que altres grups municipals puguin presentar als vostres ajuntaments”, diu un correu electrònic enviat als grups municipals socialistes el 27 de febrer, al qual ha tingut accés l’ARA. El missatge, signat pel secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, i el secretari de política municipal, Jaume Collboni, insisteix: “És una moció que heu de retenir i només presentar-la com a rèplica a mocions del mateix contingut d’altres grups”.

El correu electrònic va ser enviat als regidors l’endemà que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, liderat per l’alcaldessa socialista Núria Parlon, aprovés amb els vots del PSC una moció de SOM Gramenet per demanar l’“excarceració” dels presos i exigir que, mentre això no passi, es procedeixi a “l’immediat trasllat” d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a centres penitenciaris catalans. Una reivindicació, aquesta última, inclosa a la moció d’ERC que l’Ajuntament de Tarragona -on governa el PSC de Josep Fèlix Ballesteros- també va aprovar el 26 de febrer amb el vot a favor dels socialistes. El text del consistori tarragoní no demanava explícitament la llibertat, si bé acordava “rebutjar” la presó preventiva dels independentistes.

La moció que els grups del PSC han rebut de la direcció del partit, per contra, no s’expressa en aquests termes. Es limita a qualificar novament la presó provisional de “desproporcionada”, i demana que els presos puguin complir aquesta mesura cautelar en presons catalanes. El text, a més, referma la necessitat de “respectar la independència del poder judicial” i deixa clar que les decisions dels jutges han de ser “escrupulosament respectades”. Sobre els independentistes tancats a Estremera i Soto del Real, afegeix que “cap d’ells és un pres polític perquè Espanya és un estat que respecta la llibertat política i la separació de poders”.

Però l’intent de l’executiva d’acotar el relat sobre els presos als ajuntaments no només va arribar tard als ajuntaments de Parlon i Ballesteros. Una moció de CiU gairebé calcada a la que es va aprovar a Tarragona va rebre, el mateix dia 27, l’aval del PSC de Núria Marín al ple de l’Hospitalet de Llobregat. I molt abans, el 10 de gener, els dos regidors socialistes del Morell (Tarragonès) ja havien donat suport a una moció d’Units pel Morell-AM, la marca blanca d’ERC, que anava molt més enllà: demanava l’excarceració “immediata” dels presos, rebutjava “l’escalada repressiva” contra Catalunya i exigia la fi del 155. Un article que, recordem-ho, va ser avalat pel PSC al costat del PP i Cs.

Diferències entre municipis

Les instruccions de la direcció socialista sí que van poder ser aplicades en el cas del Prat. Allà els socialistes van “contrarestar” el 7 de març una moció d’ERC i el PDECat a favor de l’acostament dels presos amb el text alternatiu dissenyat per l’executiva. El PSC va aconseguir que la seva moció tirés endavant amb el suport d’ICV-EUiA i el PP, i es va abstenir en la resolució dels independentistes -que, tot i això, va ser igualment aprovada.

Diversos càrrecs socialistes al territori, en canvi, rebutgen seguir el mateix camí. Segons argumenten a l’ARA, no tindran problemes per aprovar mocions de grups independentistes si aquestes mocions no entren en contradicció amb els postulats defensats pel partit. “Jo el que no faré és aprovar una moció que parli de presos polítics o que digui que Espanya és una dictadura”, diu un d’ells.

Moltes de les resolucions aprovades fins ara, de fet, ja es van redactar per facilitar que els socialistes s’hi adherissin: en la majoria dels casos s’ha evitat fer servir el terme presos polítics, s’ha acceptat eliminar fragments incòmodes per als regidors del PSC o s’han canviat expressions que els podrien grinyolar. “Vam intentar que fos com més àmplia millor”, afirmen des de SOM Gramenet. “Vam suprimir alguna cosa, però l’essència no canviava”, afegeixen des de CiU a l’Hospitalet.

Sigui com sigui, fonts de la direcció d’Iceta expliquen que el PSC és partidari que els grups locals “parlin del municipi en qüestió i que, si no els afecta directament, no entrin en altres temes”. En el cas dels presos, a més, defensen el principi de “prudència”: “No som ningú per dir al jutge què ha de fer”. El fet que es qüestionés la separació de poders va ser un dels arguments que el PSC a Barcelona -liderat, precisament, per Collboni- va utilitzar per rebutjar el 14 de febrer “l’última moció aprovada sobre els presos”. “I ja són tres”.