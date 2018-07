De l'enhorabona del PSOE, Cs i Vox a l'alarma dins l'independentisme: les reaccions a la victòria de Casado

Amb l'elecció de Pablo Casado com a nou president del PP i, per tant, futur candidat a president del govern espanyol, el tauler polític a l'Estat deixa dues peces escorades a la dreta i un Pedro Sánchez més alliberat a la centralitat. L'inquilí de la Moncloa s'ha afanyat a donar l'enhorabona a Casado un cop s'han sabut els resultats del 19è congrés dels populars i a través de Twitter li ha donat "ànims amb la feina" que té per fer.

Enhorabuena a @pablocasado_ por su elección al frente del @PPopular. Ánimo en la tarea que tiene por delante. El Gobierno seguirá trabajando por el crecimiento económico, el empleo digno, la conquista de nuevos derechos y libertades y la reconstrucción del Estado del Bienestar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 de juliol de 2018

Amb més brevetat s'ha expressat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que a partir d'ara haurà de lliurar la batalla de la dreta amb el nou president del PP, una de les figures més significades ideològicament del partit conservador. "Felicito Pablo Casado per la seva elecció com a president del seu partit, així com els compromissaris que l'han escollit", ha piulat Rivera.

Felicito a @pablocasado_ por su elección como presidente de su partido en el #19CongresoPP, así como a los compromisarios que le han escogido. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de juliol de 2018

Casado ha tingut una bona rebuda també a les files del partit d'extrema dreta Vox, que a través del seu líder, Santiago Abascal, ja ha insinuat punts d'entesa entre les dues formacions. "Si és capaç de complir amb el seu discurs tindrem alguns punts de trobada. Ho veurem molt aviat, perquè el PP governa a molts llocs", ha apuntat a través de Twitter. La constel·lació de partits que ara es dibuixa també l'ha analitzat el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, que ha afirmat que amb la victòria de Casado l'estat espanyol "passa a tenir tres partits d'extrema dreta". En declaracions als mitjans, Echenique ha apuntat que cal "donar el condol a Rivera i a Vox".

Hay que dar la enhorabuena a de Hazte Oír y a José María Aznar y creo que hay que dar el pésame a Rivera y a Vox.



Se decía que, afortunadamente, en España, no teníamos un partido de extrema derecha. Con la victoria de Pablo Casado, hoy hay 3: dos grandes y uno pequeño. 🎥👇 pic.twitter.com/KtXj2aUi8M — Pablo Echenique (@pnique) 21 de juliol de 2018

La possible orientació ideològica del PP cap a la dreta també ha alarmat l'independentisme, que tampoc no ha passat per alt la disputa Casado-Rivera que s'albira a partir d'ara. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha sigut clar en aquest sentit. "Albert Casado i Pablo Rivera!", ha piulat.

Albert Casado i Pablo Rivera! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 21 de juliol de 2018

També hi ha dit la seva el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha avisat del discurs d'odi i de la divisió que ha pronunciat Casado en la seva intervenció aquest matí al congrés del PP. "Aquest és l'únic projecte que tenen per a Catalunya. El combatrem amb un projecte inclusiu, cohesionador, de futur compartit que no entén d'orígens ni llengües. Avançant com sempre amb grans consensos, enfortint el sentiment de pertinença col·lectiva", ha piulat Mauri.

Aragonès: "Catalunya no la conquereix ningú"

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha replicat a Pablo Casado i li ha assegurat que Catalunya "no la conquereix ningú". En el seu discurs durant l'Acampada Jove que organitzen les Joventuts d'Esquerra Republicana, el president adjunt d'ERC ha manifestat que Catalunya és "de la seva gent. Ningú conquerirà els anhels de llibertat d'aquest poble. Ens trobaran a tots, en democràcia i civisme i mobilització pacífica i àmplia".