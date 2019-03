El PSOE i Cs ultimen amb tensions internes les llistes electorals

Un afí de Sánchez, número 2 del PSC

El tancament de llistes electorals està fentn aflorar tensions internes tant al PSOE com a Ciutadans. Els socialistes andalusos van acceptar ahir a mitges les directrius imposades per Ferraz per a l’elaboració de les candidatures al Congrés i al Senat, mentre que Albert Rivera va veure com l’aposta per fitxar una líder del PP per presidir Castella i Lleó gairebé posava en qüestió per primer cop el seu lideratge en les primàries a la comunitat autònoma, on la seva candidata va guanyar per la mínima: només 35 vots. On també hi ha hagut sorpreses és al PSC. El número dos de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, a la llista de Barcelona per al 28-A serà un dels homes de confiança de Pedro Sánchez: el valencià Francisco Polo, exdirector de Change.org i secretari d’estat d’Avenç Digital, a l’espera que el Consell Nacional dels socialistes catalans ho ratifiqui demà.

Díaz acata a mitges l’ordre de Ferraz

El líder del PSOE també ha aconseguit col·locar els ministres que li interessava de caps de llista provincials a Andalusia, però per contra no ha conquerit totes les posicions de sortida que volia, cosa que trasllada el conflicte a la comissió federal de llistes del 14 i el 15 de març. Sánchez, en canvi, va rebre ahir una bona notícia des del PSOE madrileny: l’exseleccionador espanyol de bàsquet Pepu Hernández, l’aposta del president espanyol per restar vots a Manuela Carmena, va guanyar en la primera volta de les primàries i serà el candidat a l’Ajuntament de Madrid.

Victòria mínima de l’aposta de Rivera

Rivera va veure ahir com es ratificava, sense sorpreses, la seva candidatura a les generals. Però en les primàries només va haver-hi un 32% de participació, i en les que van ratificar la candidatura d’Inés Arrimadas per Barcelona, un 19%. On va patir més el líder de Ciutadans va ser a Castella i Lleó, on Sílvia Clemente, expresidenta de l’assemblea regional pel PP i fitxatge personal de Rivera, va guanyar en les primàries per només un 55% dels vots. Rivera continua amb el cordó sanitari al PSOE, fet que ha provocat tensions en el sector del partit més centrista. El candidat a l’alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va demanar ahir per carta a Sánchez, Rivera i Pablo Casado un pacte de governabilitat.