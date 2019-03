El PSOE veu "inapropiades" les "reflexions" d'Iceta avalant el referèndum si hi hagués un 65% d'independentisme

Al PSOE no ha agradat que Miquel Iceta obrís la porta a un referèndum en cas que una majoria del 65% dels catalans estigués a favor de la independència, tal com donava a entendre aquest dimecres en una entrevista al diari 'Berria'. El ministre i secretari d'organització dels socialistes a l'Estat, José Luis Ábalos ha qualificat aquest dijous d'"inapropiades" les declaracions que el primer secretari del PSC en plena precampanya del 28-A. "Iceta és molt donat a fer reflexions", ha assenyalat Ábalos en una entrevista a Telecinco, però ha afegit que, quan s'insereixen en un context de confrontació com l'actual, "resulta inapropiat".

Poc abans, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, havia tret ferro a la polèmica per les paraules d'Iceta, que han estat aprofitades per PP i Cs per carregar contra Pedro Sánchez . Preguntada per aquesta qüestió a 'Las Mañanas' de TVE, Calvo ha deixat clar que el primer secretari del PSC és "un socialista antiindependentisme", i ha recordat que Espanya "no té cap estructura jurídica perquè ningú amb un referèndum al seu territori trenqui la unitat de l’Estat espanyol". "No hi ha tema", ha conclòs.

La ministra de Política Territorial i candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, també ha sortit a minimitzar l'entrevista, deixant clar que el projecte socialista combat "contundentment el secessionisme". "Crec que el mateix Iceta va corregir les seves paraules en aquesta entrevista però, en qualsevol cas, com a candidata intentarem millorar la convivència a Catalunya, on hi ha una societat fracturada que porta molt temps patint", ha afegit en declaracions al Senat, on ha assistit al debat titulat 'Fòrum de les autonomies'.

Iceta, però, no va corregir en cap moment. En declaracions dimecres al vespre des de Manlleu simplement va reafirmar que un referèndum sobre la independència de Catalunya "no és la solució" al conflicte amb l'Estat, i que els socialistes no volen la independència: "No considerem que sigui bona per a Catalunya. Nosaltres considerem que el que s'ha de fer és avançar en la transformació autonòmica i federal de l'Estat", va dir, sense referir-se -com a l'entrevista- a un futur escenari amb un 65% de suport a la independència. El líder socialista es va limitar a dir dir que s'ha de treballar en un acord polític que tingui el suport d'una "àmplia majoria" i que es basi en l'autogovern i el finançament, afirmant que aquest acord es podria ratificar, en el cas que es materialitzi, en forma de reforma de l'Estatut o de la Constitució.

"En una societat dividida com la nostra, pensar en una solució puntual de si o no és equivocar-se molt. No hi ha solució màgica en aquest moment. Hi ha millors mecanismes de la democràcia representativa per arribar a acord", va afegir. Poc abans, en un fil de Twitter ja havia aclarit la seva posició de fons en relació a la qüestió catalana, però tampoc s'esmenava. "No crec que un referèndum sobre la independència sigui una solució per a una societat dividida al 50%", va dir, recordant que la seva "solució és un pacte sobre autogovern i finançament que cap en un Estat autonòmic o federal".

"Catalunya és Espanya i els catalans són espanyols"

Aquesta solució no s'inclou al programa del PSOE pel 28-A. Preguntada per aquesta absència al document de 110 mesures que ha de servir d’eix de les propostes de Sánchez en aquests comicis, Calvo ha assegurat que el programa encara s’està editant i el PSOE hi abordarà "absolutament tot". Sí que ha insistit, en tot cas, que la seva estratègia per reconduir el conflicte es basa en la "llei i política" a Catalunya.

Ábalos, en canvi, ha justificat l'exclusió de Catalunya del programa marc afirmant que els socialistes "no volen treure rèdit d'alguna cosa que els altres estan utilitzant per confrontar". El ministre de Foment ha subratllat que els socialista van parlar de Catalunya implícitament perquè "Catalunya és Espanya i els catalans són espanyols". Així mateix, deixat clar que el govern de Sánchez no ha tingut cap problema "gravíssim" amb l'independentisme, i que qui el va tenir va ser "el govern de l'expresident Mariano Rajoy en permetre una declaració d'independència i dos referèndums il·legals".

"No hem tingut més problemes que totes les interferències i intrusismes que ha practicat la dreta, intervenint al voltant de la principal eina de la democràcia que és el diàleg", ha criticat. Amb tot, ha observat que els que treballen per "la unitat d'Espanya" i no volen la independència a Catalunya han de treballar "tots junts". "Lamentablement, crec que alguns, que pretenen també mantenir la unitat d'Espanya, el que fan és contribuir al nombre d'independentistes", ha sentenciat en referència a Cs, PP i Vox.