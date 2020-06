El PSOE i Podem aparquen l’impost als rics per buscar acords

In extremis PSOE i Podem van presentar, pocs minuts abans de les nou del vespre, les seves conclusions a la comissió de reconstrucció, en què aparquen l’impost a les grans fortunes. Es tracta d’una mesura que ja genera discrepàncies dins l’executiu -la defensa Podem però es veu amb recels per part d’alguns ministres del PSOE- i el partit lila admet que ha perdut aquesta batalla. No incloure-la facilita que altres formacions puguin sumar-se a un acord. Especialment Cs, que també va presentar les seves propostes i va modular el seu pla fiscal de reducció d’impostos, segons va avançar El País. Si bé els taronges ja pensen en els pressupostos, el PP limita la possible entesa amb el govern en l’àmbit sanitari. Ahir una delegació encapçalada per la vicepresidenta del Congrés, Ana Pastor, va mantenir una conversa amb el PSOE i càrrecs de la Moncloa per intercanviar-se propostes. Avui es podria veure un lleuger desgel entre els conservadors i l’executiu si finalment acaben votant a favor del decret de nova normalitat.

Fonts d’Unides Podem assumien ahir que el document que ha de sortir de la comissió de reconstrucció ha de traçar línies polítiques genèriques, que facilitin el suport d’altres partits i que deixin per al debat del consell de ministres el que pugui generar divergències entre els socis de coalició. Un exemple era l’impost a les grans fortunes, que no hi apareix, i la recepta fiscal queda sense concretar, amb una vaga idea de fer-la més redistributiva i progressiva. Però tampoc hi apareix la reforma laboral, una altra de les qüestions que ha aixecat polseguera dins l’executiu.

A principis de setmana Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van reunir-se per abordar les conclusions i entre dimarts i ahir les van acabar de perfilar els portaveus al Congrés, Adriana Lastra i Pablo Echenique. Ara s’obre un període de negociacions en què es poden esmenar els textos i, posteriorment, se n’haurà de fer un de conjunt que és el que s’acabarà portant a ple. De moment les renúncies que han fet PSOE i Podem als seus documents piquen l’ullet més a la dreta que a l’esquerra, prova de l’escenari que es viu al Congrés. Avui es constatarà un nou episodi de la geometria variable si el PP acaba votant a favor del decret de nova normalitat i Esquerra ho fa en contra, tal com ja va anunciar. La relació entre els republicans i l’executiu no passa pel millor moment, tot i que es mantenen els contactes, també amb Sánchez. Fonts socialistes critiquen els canvis de rumb d’ERC, però la Moncloa confia que hi serà quan arribi el moment d’abordar els pressupostos.

Casado abaixa el to

A les portes d’una campanya electoral en què, com a mínim a Galícia, el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es caracteritza per l’histrionisme, Casado ha decidit abaixar una mica el to. Ahir el cap de l’oposició va reiterar que està obert a pactes amb el govern, però la desconfiança gestada durant l’estat d’alarma amb Sánchez fa difícil percebre si hi ha una intenció real d’arribar acords. Tant des de l’executiu com des del PP. Ahir, durant la sessió de control, el president va advertir que el primer pas per desfer el camí dels retrets creuats és que els conservadors han d’estar al costat del govern a Europa.

D’una banda, no posant condicions que impliquin ajustar-se el cinturó amb ortodòxia econòmica a canvi de rebre ajudes del fons de reconstrucció europeu i, de l’altra, donant suport a la taxa Google. La tensió a Brussel·les beu també d’un informe que el PP va enviar a la Comissió Europea per denunciar que l’executiu “ocultava xifres de morts” i que havia abusat del seu poder amb l’estat d’alarma. Superada l’etapa més dura del covid-19, al Congrés hi ha moviments amb la mirada posada en els comptes, sense els quals no hi ha legislatura.