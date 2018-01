El PSOE creu que Puigdemont no pot ser president i que JxCat i ERC han de "renunciar a l'agenda independentista"

La decisió del Tribunal Constitucional de condicionar la investidura de Carles Puigdemont a l'opinió de Pablo Llarena ha servit a les forces del 155 per agafar tot el braç ara que el tribunal els dona la mà. El secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerat que "cal demanar als independentistes que renunciïn a la seva agenda independentista" i busquin la fórmula perquè Catalunya "tingui un president d'acord amb la fórmula que van decidir els ciutadans, però sempre dins de la llei i la normalitat", ja que és l'única opció de "recuperar la legalitat i l'autogovern" a Catalunya.

En la seva intervenció en el XV Congrés Provincial del PSOE d'Albacete, Ábalos ha celebrat que hagi quedat "clar que no es pot jugar a burlar la justícia i alhora reivindicar l'estat de dret". "Puigdemont ha de venir a Espanya no a ser investit com a president, que ja ho va ser i va menysprear ser-ho, sinó que ha de venir a aquest país a donar compte davant la justícia", ha manifestat.

Ábalos ha estat més contundent que el el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, que ha instat la majoria independentista a "començar a pensar" en un candidat diferent a Carles Puigdemont per a la presidència del Govern. Des de Guisando (Àvila), Casado ha explicat que després de conèixer la decisió del TC, el govern espanyol "ha complert amb la seva responsabilitat" amb l'adopció de "totes les mesures necessàries perquè no es donés un frau contra la Constitució i l'autonomia a Catalunya".

En aquest context, ha instat el sector independentista, que compta amb majoria al Parlament, a "pensar en un candidat que no tingui cap problema judicial i sobretot que tingui un full de ruta que sigui la de complir amb la llei", amb l'objectiu de "tornar a la normalitat institucional".