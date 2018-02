El PSOE "respecta" l'opinió dels lletrats del Parlament però exigeix "ja" un Govern "eficient i constitucional"

El PSOE demana als partits independentistes que conformin "ja" un Govern que comenci a treballar. En roda de premsa a la seu de Ferraz, la portaveu d'Igualtat, Carmen Calvo, ha assegurat que el partit "respecta" l'opinió dels lletrats que no corrin els terminis fins que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs d'impugnació del govern espanyol a la investidura de Carles Puigdemont, però ha deixat clar que no es pot esperar més. "Portem 100 dies, però 100 dies més, no", ha subratllat la dirigent socialista, que ha destacat que "tothom respecta els resultats de les eleccions però convé no trigar ni un minut més a formar un govern constitucional i eficient".

El partit de Pedro Sánchez està capficat a incidir en les polítiques socials i abandonar la qüestió catalana per distanciar-se del PP i assaltar la Moncloa en les pròximes eleccions. Aquest divendres el portaveu d'Ocupació de l'executiva socialista, Toni Ferrer, s'ha posicionat a favor de "derogar totalment" la reforma laboral aprovada per decret llei pel consell de ministres de Mariano Rajoy el 2012. També ha reconegut que està en contra de la reforma laboral aprovada pel PSOE el 2010 i l'ha titllat d'"error".

Calvo també hi ha posat cullerada i ha considerat que a Catalunya s'ha de formar govern aviat per així "alliberar la política espanyola" d'aquest front i poder abordar les necessitats de tots els espanyols. "Esperem que hi hagi Govern a Catalunya ja, pel bé de tots, per poder-nos dedicar a allò que ens hem de dedicar", ha apuntat Calvo, que ha fet referència a la "destrossa immensa" que ha fet el PP sobre els "drets dels treballadors".

Plans de pensió privats

Calvo també ha criticat la intenció del govern de Rajoy de facilitar els plans de pensió privats i ha assegurat que "no es pot dir que s'estalviï per arribar al final de la vida". "Les pensions públiques són un extraordinari dret en el nostre país", ha asseverat Calvo, que ha denunciat la voluntat de "privatitzar els serveis fonamentals" per part del PP. "És un intent nefast de provocar inseguretat a la gent", ha sentenciat.

Sobre la proposta del PP de prohibir la concessió d'indults als condemnats per rebel·lió o sedició, Calvo ha criticat que el partit del govern aprofiti les "conjuntures concretes per fer coses sense temps de reflexionar" i que necessiten un ampli consens. "Afecta una llei orgànica com és el Codi Penal", ha apuntat. A més, ha assenyalat que hi ha un debat obert sobre l'indult però que cal abordar-lo amb calma i que el càstig a la qüestió catalana està sent "suficient" i que no s'ha de posar "més llenya al foc".