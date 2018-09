Els PSOE tanca la porta a suprimir la inviolabilitat del rei com demanen PNB, ERC i Podem

L'anunci de Pedro Sánchez d'una reforma exprés de la Constitució per limitar els aforaments no genera, de moment, consens en cap dels grups al Congrés. Cadascun demana, més o menys, condicions diferents per als privilegis judicials dels polítics. Aquest vespre està previst que es debati una moció de Ciutadans en què, justament, s'inta el govern espanyol a una reforma exprés de la carta magna per suprimir per complet tots els aforaments a polítics i s'insti els parlaments autonòmics a reformar els estatuts. Però aquesta moció, en aquests termes, té molt poques possibilitats de prosperar i no és exactament el que va proposar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en l'anunci fet ahir coincidint amb els 100 primer dies de govern socialista.

S'han presentat un total de quatre esmenes. I cadascuna demana una cosa diferent. El principal escull és la inviolabilitat del rei i els aforaments de la Casa Reial, inclosos per llei des del 2014. L'esmena del PNB inclou que s'eliminin també aquest tipus d'aforaments, i tant ERC com Podem ho veuen amb bons ulls. Però tant el PSOE com Ciutadans s'hi mostren totalment en contra i són partidaris de només suprimir els privilegis als polítics. La diferència que rau entre aquestes dues formacions, però, són les excepcions. L'esmena dels socialistes es limita a instar el govern espanyol a presentar un projecte de llei a les Corts per "suprimir" els aforaments, però no diu de quina manera. També evita instar els parlaments autonòmics, i es limita a "convidar-los" a reformar els estatuts.