Pablo Casado va fer el mateix màster que Cifuentes i no recorda si va anar a classe

El principal candidat a rellevar Cristina Cifuentes com a candidat del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Casado, assegura que té el mateix màster que Cristina Cifuentes diu que va cursar (tot i els documents falsificats que ja s'han acreditat i que apunten que no el va fer), però que no recorda si va anar a classe, segons publica aquest dilluns el diari 'El País'. El rotatiu s'ha posat amb contacte amb Casado, que assegura al seu currículum oficial que va cursar entre el 2008 i el 2009 el màster en dret autonòmic de la Universitat Rey Juan Carlos, i el vicesecretari de Comunicació popular ha afirmat que no recorda si va assistir a classe, després que un professor hagi dit que no figura a la seva llista d'assistència. Tampoc no recorda si va fer els examens.

Casado, que va entregar a la direcció del partit documentació sobre el màster quan va esclatar el cas de Cifuentes, ha afirmat al diari de Prisa que va cursar la titulació abans del pla Bolonya, i que en el pla d'estudis anterior, "els màsters són molts menys reglats, cada centre plantejava les fórmules de seguiment de les assignatures, no està reglat que hi hagi treball de fi de màster, no està reglat que hi hagi tribunal, el que jo tinc i he trobat són molts treballs". Sobre si va assistir a classes diu: "No ho recordo, sincerament, era una formació molt més com de doctorat, en el propi sistema el que es regulava era el crèdit i el temps dedicat pels alumnes per aconseguir els crèdits, hi havia tutories, classes, treballs ...".

Casado ha desmentit a través de Twitter les informacions, però només ha aportat una captura de pantalla del seu accés a la intranet del centre, que no demostra si va assistir a classe o va fer els exàmens, que és el que posa en qüestió la notícia.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy 👇🏻 pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

La URJC, que ja investiga el màster de Cifuentes, ha obert també una investigació sobre la titulació del portaveu popular.