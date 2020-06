Paluzie denuncia que "el govern efectiu ha fet molt poc" per a la independència

Elisenda Paluzie, que va ser reelegida dissabte presidenta de l'ANC amb el 85,1% dels vots dels nous secretaris, ha denunciat avui que el Govern no ha fet cap pas per treballar per a la independència. "Ha fet molt poc, no sabria ni dir-te què ha fet", ha remarcat abans de lamentar que "ni tan sols hagi fet cap diagnosi de la situació". D'aquesta manera, la dirigent s'ha refermat en les seves afirmacions durant la campanya electoral de l'entitat, quan va dir que els partits independentistes van reconèixer que no estan preparats per a la independència. "És una evidència veient el que ha fet el govern efectiu", ha subratllat en una entrevista a Ràdio 4. Tot i admetre que la judicialització del Procés ha condicionat el context polític, ha reclamat als partits independentistes que vagin de cara. "La repressió ha estat molt forta i potser estem tancant una etapa de transició, però cal que els partits parlin clar, perquè la gent és prou madura", ha reblat.

Paluzie ha avisat que la taula de diàleg entre governs no resoldrà el conflicte català. "La gestió de la pandèmia s'ha fet de manera centralitzada i amb aquest govern [espanyol] no podem esperar que s'avanci en l'autodeterminació, si no respecta ni l'autogovern ni la descentralització", ha denunciat. "El govern espanyol no vol concedir res", ha advertit. Per aquest motiu, ha defensat la via de la unilateralitat aprovada per l'entitat en el seu full de ruta. "La unilateralitat és exercir la sobirania com vam fer l'1-O", ha dit, i ha recordat que la majoria de països que s'han independitzat ho han fet per aquesta via. La presidenta de l'ANC ha rebatut que l'estratègia de l'1-O no funcionés, ja que ha dit que "el referèndum es va fer i la unilateralitat va funcionar", però ha admès que va fallar la gestió posterior. "Tot es va aturar perquè es va creure en el diàleg amb l'Estat", ha denunciat.

Paluzie ha opinat que la via unilateral s'ha de tirar endavant si se supera el 50% dels vots en les properes eleccions al Parlament i ha ressaltat que "cap partit ha descartat aquesta via", tot i l'aposta d'ERC pel diàleg amb l'Estat. En aquest sentit, ha criticat que tant JxCat com ERC defensin la taula de diàleg i ha deixat clar que l'entitat no participarà en cap espai de diàleg amb el govern espanyol, sinó que advocarà per "mobilitzar al carrer la ciutadania per pressionar els partits". Sobre la data de les properes eleccions, Paluzie ha denunciat que les divergències dels dos grans partits independentistes" només responen als seus interessos electorals", ha lamentat que no hi hagi un "projecte comú".