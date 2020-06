Paluzie torna a ser reelegida presidenta de l'ANC amb un suport incontestable del 85% dels nous secretaris

Elisenda Paluzie ha tornat a ser reelegida avui presidenta de l'ANC després d'obtenir el 85,1% dels vots dels 74 nous secretaris nacionals que van ser escollits diumenge passat i que han participat en la votació telemàtica. En un ple telemàtic, la màxima responsable de l'entitat independentista ha aconseguit el suport de 63 dels nous membres de la direcció mentre que Montse Soler, del sector afí al president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, i principal rival de Paluzie,només ha obtingut l'aval de 10 secretaris (13,5%). Només un secretari ha votat en blanc descartant així les dues principals candidates en una votació on un altre membre no hi ha participat i dos més encara estan pendents de ser escollits. Després de la seva victòria incontestable a les urnes el passat cap de setmana, amb 6.078 vots, mil més dels que que va obtenir ara fa dos anys i vuit-cents més que el segon candidat, Antonio Baños, Paluzie revalida el mandat per dos anys més.

Paluzie farà tàndem amb David Fernàndez, un altre membre del bloc vinculat a Canadell, que ha estat escollit vicepresident. El fins ara vicepresident del Cercle Català de Negocis i secretari nacional de l'ANC; ha sumat 51 vots a favor i el 68,9% dels vots emesos. Salvador Vergés ha rebut el suport de 13 secretaris amb un 17,6% dels vots emesos quedant en segona posició, mentre que 10 membres de la nova direcció han optat pel vot en blanc. Ara caldrà veure com funciona aquesta bicefàlia tenint present la pugna que hi ha hagut en aquestes eleccions entre l'actual direcció i el sector que ha avalat Canadell i que s'ha mostrat molt crític amb la tasca de Paluzie per no pressionar prou els partits.