El Parlament aprova que Cunillera expliqui la detenció de dos alcaldes de la CUP

El Parlament ha aprovat aquest dimecres que la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, comparegui en la comissió d'interior per explicar l'operació policial del 16 de gener que va acabar amb la detenció de l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, i el de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, tots dos de la CUP, a més d'alguns activistes independentistes.

La sol·licitud de compareixença s'ha votat en la comissió d'interior, i ha sigut aprovada amb els vots a favor de JxCat, ERC, Catalunya En Comú-Podem i la CUP, mentre que Cs, el PSC i el PP hi han votat en contra. Segons la diputada de la CUP Maria Sirvent, la compareixença de Cunillera és necessària perquè les detencions es van fer "sense cap tipus de requeriment policial". El diputat del PSC Carles Castillo ha defensat que, en cas d'haver de donar explicacions, ho hauria de fer davant les institucions de l'administració de l'Estat.

La Policia Nacional va engegar l’operació arran d’una denúncia d’Adif i va detenir onze persones a casa seva o a la feina a primera hora del matí, acusades de ser els “màxims responsables”, segons la policia espanyola, del tall de les vies de l’AVE a Girona, que van organitzar els CDR l’1 d’octubre passat, amb motiu de l’aniversari del referèndum. Després de deixar-los en llibertat al migdia, els agents van detenir cinc persones més, que també van quedar en llibertat. Els setze detinguts es van acollir al dret de no declarar. L’alcalde de Verges, a més, va denunciar que els agents li van causar ferides a la mà amb les manilles.

El moviment independentista va qualificar l'operació, sense ordre judicial, d’“intimidatòria” i “arbitrària” per desmobilitzar la ciutadania a les portes del judici de l’1-O. I és que la majoria dels detinguts, un dels quals té discapacitat i el van detenir al seu pis tutelat, són membres de diferents col·lectius independentistes com els CDR, la CUP, La Forja i el SEPC. Almenys tres dels detinguts van assegurar que no havien participat en la protesta.

És el cas de l’alcalde de Verges, que és treballador públic i, segons va afirmar, l’1 d’octubre va anar a la feina i pot demostrar-ho. O el d'una de les dones detingudes, que no va voler revelar el seu nom, que era a l’andana perquè cada dia va a Barcelona a treballar i “sempre” agafa el mateix tren al matí. Un altre cas és el del fotoperiodista Carles Palacio, que aquell dia hi era perquè estava treballant per a 'La Directa' i, a més, a les fotografies que li va ensenyar la policia quan el van detenir “es veu clarament que duia el braçalet identificatiu de premsa”, segons va subratllar.