El Parlament celebrarà el pròxim ple el 2, 3 i 4 d'octubre amb el debat de política general

El Parlament tanca la porta fins al 2, 3 i 4 d'octubre, data en què se celebrarà el primer ple del pròxim període de sessions. Serà el debat de política general. Abans d'aquesta sessió no es farà cap altre ple i, per tant, els punts que s'havien de debatre en el de la setmana passada quedaran pendents fins al pròxim curs, perquè la junta de portaveus ha acordat no celebrar cap altra sessió abans de les vacances d'estiu ni durant el mes de setembre.

Arran de les discrepàncies entre JxCat i ERC sobre la substitució dels diputats presos i exiliats suspesos, la sessió plenària que havia començat dimarts a la tarda es va desconvocar l'endemà. La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, va ser criticada per la majoria de grups de l'oposició, especialment per Ciutadans, que va reclamar que se celebrés el ple com més aviat millor. Al ple de la setmana passada s'havia de celebrar un debat sobre la convivència a Catalunya que havia proposat el partit taronja.

Els comuns han avalat la decisió de la junta de portaveus de no celebrar cap ple fins que no hi hagi "seguretat jurídica", és a dir, que JxCat i ERC arribin a un acord sobre els diputats suspesos. Ara bé, la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha admès que no els semblava bé que el mes de setembre es convertís en un mes "inhàbil". Els comuns preferien que el debat de política general es fes l'última setmana de setembre.

El PSC i Ciutadans carreguen contra la decisió de la junta de portaveus

Les principals crítiques han arribat del PSC i de Ciutadans. Així, la portaveu del PSC-Units, Eva Granados, ha qualificat de "despropòsit" que no es convoqui cap ple fins al mes d'octubre i ha lamentat que no es pugui fer cap sessió de control al Govern fins a partir del 10 i 11 d'octubre. Els socialistes reclamen que es faci el ple que es va desconvocar la setmana passada abans que s'acabi el mes de juliol o, si més no, al setembre. "És un escàndol, tindrem un setembre en blanc", ha criticat Granados.

Per la seva banda, la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, ha qualificat "d'abús a la democràcia que l'independentisme hagi decidit tancar el Parlament fins a l'octubre". Per a la cap de l'oposició, la decisió només serveix perquè el Govern "no doni la cara". "És un Govern descontrolat, submís i que silencia els grups de l'oposició: aquests són els socis de Pedro Sánchez", ha etzibat Arrimadas.

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciat a través de Twitter també que no hi hagi plens fins l'octubre. "Gràcies als independentistes els diputats catalans compartim calendari vacacional amb els escolars. Tres mesos tancat el Parlament. Una vergonya que no immutarà els abduïts", ha assenyalat a través de Twitter.