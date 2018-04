La mesa del Parlament avala el vot delegat de Puigdemont tot i les advertències dels lletrats

La mesa del Parlament ha donat el vistiplau a la delegació del vot de Carles Puigdemont al portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, per a tots els plens que vinguin a partir d'ara. Ho ha decidit en la reunió que ha tingut lloc aquest dimarts, en la qual els representants de JxCat i ERC han acceptat aquesta condició que ja s'ha atorgat anteriorment a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva.

La decisió ha tirat endavant tot i l'oposició dels representants del PSC i Cs i les advertències dels lletrats de la cambra, que han recordat que la interlocutòria del Tribunal Constitucional del 27 de gener amb motiu de la investidura de Puigdemont negava el vot delegat als diputats exiliats. Des del partit taronja, han avisat que estudiaran amb el grup parlamentari si emprenen alguna mesura contra aquesta decisió, com una petició de reconsideració de la mesa.

Puigdemont va presentar la sol·licitud per delegar el vot la setmana passada, en la reunió de la mesa de Parlament prèvia al ple. En aquell moment, els grups van decidir ajornar la decisió per estudiar-la en deteniment. Des de les formacions independentistes, però, subratllen que la situació del cap de files de JxCat, des que va ser detingut a Alemanya i empresonat a Neumünster, és la mateixa que la de la resta d'empresonats.

En una interlocutòria sobre la petició de Junqueras d'assistir al ple de constitució del Parlament, el jutge Pablo Llarena, va argumentar que la mesa del Parlament podia decidir si permetre la delegació del vot als presos, a qui descrivia en una situació d'"incapacitat" legal. Amb aquesta decisió, Puigdemont podrà votar en tots els plenaris que es facin, inclòs si se'n convoca un d'investidura. Això implica que els independentistes sumen un vot i, en cas que la CUP mantingui l'abstenció, ara JxCat i ERC tindrien 65 vots enfront de 65 dels comuns, PSC, PP i Ciutadans.

La incògnita ara és si farà el mateix que Puigdemont Toni Comín. L'altre diputat a l'exili que fins ara no ha pogut votar. Tanmateix, Comín -que és diputat d'ERC- es troba en una situació diferent que la de Puigdemont: no està empresonat i, de moment, no existeixen mesures cautelars que l'impedeixin sortir de Bèlgica.