El Parlament aprova per unanimitat l'impuls d'un pacte nacional contra la corrupció

El Parlament ha aprovat per unanimitat impulsar un pacte nacional contra la corrupció, amb la participació de partits, sindicats, patronals, entitats, món local, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau. El ple ha donat llum verda, així, a una proposta de resolució de Catalunya en Comú - Podem al debat general sobre la corrupció promogut per Ciutadans. La cambra catalana també ha acordat tirar endavant un codi ètic del servei públic de Catalunya i instar el Govern a personar-se com a acusació particular i "perseguir proactivament tots els casos d'ús indegut de patrimoni públic per corrupció i frau fiscal".

En el debat de les propostes de resolució d'aquest divendres, la cambra catalana també ha acordat crear una llei de transparència de partits i fundacions per evitar casos de males praxis. Una iniciativa que estava recollida en una de les propostes de resolució d'ERC i que ha rebut els vots a favor de JxCat, els comuns i la CUP a més dels vots dels republicans, l'abstenció del PSC-Units, i els vots en contra del PP i Ciutadans, tot i que la diputada del partit taronja Noemí de la Calle hi ha votat a favor.

Amb la intenció de donar exemple, el Parlament s'ha compromès a posar els seus mitjans a disposició de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció per celebrar, en 90 dies com a màxim, la primera cimera contra la corrupció de Catalunya. Una proposta que ha fet la CUP, que també ha defensat crear un mecanisme de prevenció contra la corrupció, però que s'ha acabat descartant. Tampoc s'ha aprovat la proposta dels cupaires de crear un òrgan independent contra la corrupció i el frau que retés comptes al Parlament. La votació només ha rebut els vots a favor de PSC-Units i els comuns, mentre que JxCat i ERC hi han votat en contra, i Ciutadans i PP s'han abstingut.

La cambra sí que ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta de JxCat i ERC que considera "imprescindible" corregir el "biaix ideològic" de la cúpula judicial de l'Estat. La votació ha rebut els vots a favor del bloc sobiranista, i l'oposició de Cs, PSC-Units i el PP. A més, el ple també ha aprovat la proposta de resolució de JxCat que denuncia la "manca d'independència i imparcialitat" del Consell General del Poder Judicial en l'exercici de les seves competències i els seus intents "d'ingerència" en el poder executiu. JxCat, ERC i CUP hi han votat a favor, els comuns s'han abstingut i Cs, PSC-Units i el PP hi han votat en contra.

Les propostes sobre la família Pujol

La majoria del Parlament també ha votat en contra de la proposta de resolució de Cs que pretenia que el ple declarés que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha de reintegrar a l'erari públic les quantitats "defraudades" a l'Agència Tributària renunciant al benefici de la prescripció. JxCat, ERC, els comuns, PSC-Units i la CUP hi han votat en contra, i Cs i PP ho han fet a favor.

El ple també ha aprovat que el Govern insti la CCMA a "complir" amb el rigor informatiu en les aparicions mediàtiques de Pujol, amb l'abstenció de JxCat i del diputat del grup d'ERC Toni Castellà (Demòcrates). La votació ha rebut els vots a favor de la resta de la cambra (97).