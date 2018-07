El Parlament aprova la moció de suport a la ruptura del 9-N tot i l'avís dels lletrats

Les tres formacions independentistes han mantingut avui la unitat d'acció i JxCat i ERC han secundat la moció de la CUP que instava a ratificar la declaració de ruptura del 9-N i a fer efectives les lleis suspeses del TC tot i l'avís dels lletrats. Un acord que es va tancar ahir, tot i que fonts d'ERC reconeixen que la votació pot comportar problemes jurídics als membres de la mesa independentistes i especialment al seu president, Roger Torrent. Els membres de la mesa constitucionalistes han intentat, sense sort, impedir la votació presentant propostes perquè el president del Parlament reconsiderés l'admissió a tràmit de la moció i de les transaccions. De fet, Ciutadans ha amenaçat fins i tot de portar Torrent al TC per haver permès la votació.

Les reticències dels republicans a secundar la moció s'han fet visibles amb el discurs del portaveu republicà, Sergi Sabrià. "En aquest Parlament s'hi ha de parlar de tot i ens refermem en els seus objectius, però això ens sona a antic. Tot i així, ho aprovarem perquè som republicans des de fa 87 anys", ha dit Sabrià, que també ha deixat clar: "Avui som molt més lluny del 2015". "ERC hi ha sigut i continuarà sent-hi sempre, avui fem un gest simbòlic i poc efectiu, però hem de treballar per avançar, per aconseguir l'objectiu de la independència, però no ho farem per veure qui és més o menys independentista, guanyarem sumant", ha subratllat Sabrià en un discurs molt crític amb la CUP per les pressions que han rebut per no haver secundat en un principi el text.

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha explicat que l'objectiu de la moció era assegurar "la sobirania del Parlament i millorar les condicions de vida de la gent" arran de la suspensió de lleis de caràcter social a mans del TC a conseqüència dels recursos del govern espanyol. "No és possible eixamplar la base social si no fem lleis socials transformadores", ha explicat el cupaire. Josep Costa, diputat de JxCat, ha denunciat que el TC "té el doble de representants del PP que aquesta cambra i la resta són del PSOE, i els populars tenen la majoria blindada fins al 2022", i per aquest motiu ha advertit que aquest tribunal "no pot ser part de la solució". "Més que un conflicte de legalitat hi ha un conflicte democràtic", ha afirmat Costa, que ha avisat que no defallirien en l'objectiu de materialitzar la República.

La resta de partits no han secundat la moció, però els comuns s'han abstingut en la recuperació de les lleis suspeses pel TC. "Una part d'aquesta moció segueix mirant al passat i cal superar les estratègies erràtiques d'aquest passat, la gesticulació ens porta a la derrota encara que estigui embolcallada de molta èpica, i ara toca avançar", ha alertat la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, per justificar el rebuig de la coalició al text de la CUP. "El reconeixement de la sobirania passa per una relació bilateral amb l'Estat i recuperar les lleis suspeses per concretar el model de país que volem", ha afegit la diputada de Catalunya en Comú-Podem. "Aquest país no ha de patir més derrotes", ha sentenciat.

El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, s'ha aferrat a l'advertiment dels lletrats del Parlament perquè no es votés la resolució per inconstitucional per denunciar que Torrent s'ha tornat a saltar la legalitat. "Nosaltres no participarem en la votació d'una moció que no es pot tramitar per inconstitucional", ha avançat Carrizosa, que l'ha llegit en castellà per adreçar-se al president espanyol, Pedro Sánchez, abans de la reunió amb el president Torra. "Aquest cop a la democràcia ha significat pujar dalt dels cotxes de la Guàrdia Civil, votar en un referèndum que sabien que seria impedit per les forces de seguretat i dividir les famílies", ha sentenciat el diputat de la formació taronja.

El diputat del PSC, Ferran Pedret, ha qualificat d'"error polític de fons" parlar de legitimació de la República: "No hi ha una majoria social favorable a la independència com hem vist amb els resultats de les últimes eleccions". "No cometin l'error de continuar volent imposar un projecte polític que no volen la majoria de catalans", ha afirmat Pedret. En la mateixa línia s'ha expressat el diputat del PP Xavier García Albiol, que ha assegurat que la moció "reitera la divisió social". "Aquest moció el que debò representa és la carta de presentació del senyor Torra davant de Pedro Sánchez", ha apuntat Albiol. Aquests dos partits tampoc han participat en la votació per mostrar el seu rebuig a una proposta que consideren que vulnera el marc constitucional.