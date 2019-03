El Parlament prepara un acte d'homenatge a Forcadell pel primer any del seu empresonament

La mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts amb els vots d'ERC i JxCat fer un acte d'homenatge a Carme Forcadell amb motiu del primer any del seu empresonament. L'expresidenta de la cambra va entrar a la presó el 23 de març del 2018 i, tot i que la data no està tancada, l'acte podria tenir lloc dos dies abans del primer aniversari, el dijous 21.

El president de la cambra, Roger Torrent, ha sigut l'encarregat d'exposar la iniciativa aquest dimarts durant la reunió de la mesa. L'homenatge se centrarà en la seva figura, tot i que també hi haurà un record per a la resta de presos, segons informen fonts parlamentàries. De fet, Raül Romeva, Dolors Bassa (ERC), Jordi Turull i Josep Rull (JxCat) van entrar a la presó el mateix dia que Forcadell.

Forcadell va ingressar a la presó preventiva per primera vegada el 9 de novembre del 2017 i en va sortir l'endemà després d'abonar una fiança; el 23 de març va tornar a ser citada pel Tribunal Suprem i es va dictar presó preventiva sense fiança. Des de llavors està empresonada. Romeva, Bassa, Turull i Rull van entrar a la presó per primera vegada el 2 de novembre del 2017 i en van sortir al principi de desembre del mateix any; com Forcadell, se'ls va tornar a citar el 23 de març i també se'ls va dictar presó preventiva sense fiança.

Mentre que Forcadell i Bassa van renunciar a l'escó el 22 de març del 2018, el dia abans de comparèixer davant el Suprem, Romeva, Turull i Rull mantenen encara l'acta, tot i que van ser suspesos pel mateix alt tribunal i no poden exercir com a diputats. Es dona la circumstància que aquestes cinc persones van ingressar a la presó enmig d'un debat d'investidura en què JxCat volia investir Turull president; el dijous 22 la seva investidura va ser rebutjada en primera volta, i el dissabte 24 ja no va poder anar al segon debat perquè era a la presó.

Precedent amb polèmica de Cs

El desembre passat, abans que comencés el judici de l'1-O, el Parlament ja va celebrar un acte al voltant de la figura de Forcadell. L'auditori de la cambra va ser l'escenari triat per presentar un manifest de mig miler de diputats i exdiputats (concretament, 524) de 25 països en què es demanava l'alliberament "immediat" de l'expresidenta. Cs va protestar contra l'acte a les portes del Parlament desplegant una pancarta amb l'escrit "Ja n'hi ha prou! El Parlament és de tots", i expressant la seva indignació per l'organització d'un homenatge a la persona que "va trepitjar els drets de tots els catalans" i que hauria fet servir el Parlament "com una eina al servei del separatisme".