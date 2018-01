El Parlament considera "desproporcionat" que s'apliqués el 155 per una "mera declaració retòrica" d'independència

El Parlament de Catalunya ha presentat aquest dimarts un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) contra l’aplicació de l’article 155. La diputació permanent, que ostenta els poders de la cambra fins que s’iniciï la legislatura següent, va aprovar la decisió el 27 de desembre amb 11 vots a favor de Junts pel Sí i CSQP, set en contra -de Ciutadans, el PP i el PSC- i l'abstenció de la CUP. El recurs s’ha presentat basant-se en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries del 6 de desembre, que va concloure que el cessament del president de la Generalitat i tots els consellers no respectava els principis de "gradualitat ni de proporcionalitat". Així, el Parlament entén que l'aplicació de l'article 155 va vulnerar el principi d'autonomia i de participació política i es va aplicar de manera "desproporcionada" davant una "mera declaració retòrica" d'independència de Carles Puigdemont, que no va anar "acompanyada d'una situació fàctica".

El recurs, redactat pels serveis jurídics de la cambra, reclama la inconstitucionalitat de la manera en què s'ha aplicat l'article 155 -per mitjà de l'acord del consell de ministres del 21 d'octubre-, que implica "la suspensió en tota regla de l'autonomia de Catalunya, ja que no només se cessa el Govern, sinó que se situa l'administració" sota la "dependència" del consell de ministres i, "si bé es manté formalment el Parlament, se situa en una posició de subordinació jeràrquica amb relació al govern de l'Estat".

Segons l'escrit, el cessament del govern de la Generalitat "suposa un trencament no només del principi d'autonomia sinó també del model parlamentari de govern que assegura la Constitució i l'Estatut d'Autonomia".

A més, "la suspensió acordada de la capacitat del Parlament de Catalunya per a l'exercici de facultats que deriven de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia", ja que es considera que aquesta mesura "excedeix l'esfera de les possibles afectacions de l'article 155, limitat a l'àmbit de les actuacions executives". El redactat considera, a més, que el 155 "vulnera els drets de participació política dels parlamentaris i dels seus representats".

El text també qüestiona, entre altres coses, la constitucionalitat de "la introducció d'un règim de comunicació o autorització prèvia per a l'adopció de les actuacions que el govern de l'Estat consideri convenients", "i la denegació dels efectes jurídics per a les disposicions i actes publicats al DOGC que contravinguin el que es disposa en l'acord -d'aplicació de l'article 155- són contràries" a la Constitució, ja que "alteren el contingut i els efectes del marc jurídic aplicable a les decisions autonòmiques i vulneren el principi de seguretat jurídica".

Pendents de l'admissió a tràmit del recurs d'Units Podem

Precisament aquesta setmana, el TC decidirà si admet a tràmit el recurs contra l'aplicació del 155 que Units Podem va presentar el 4 de desembre. Els partits independentistes segueixen, doncs, les passes de la formació de Pablo Iglesias, excepte la CUP, que, tal com va assegurar la cupaire Gabriela Serra el 27 de desembre, no reconeix "cap competència ni autoritat al TC", i per tant considera poc coherent acudir-hi, ja qur ho veu com una mostra d'acatament al marc normatiu espanyol.