La mesa del Parlament ratifica Torra com a diputat amb l'aval del PSC

Quim Torra té des d'aquest dimarts un doble aval parlamentari per continuar sent president de la Generalitat i, al mateix temps, mantenir l'acta de diputat. Deu dies després que el ple del Parlament el reafirmés com a cap del Govern, la mesa de la cambra ha ratificat, amb l'aval del PSC, que continuï mantenint el seu escó a la cambra malgrat la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo com a parlamentari i la decisió de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona d'acordar que la inhabilitació fos immediata.

¿Com ha ratificat la mesa el cap del Govern? D'una banda, assumint l' informe sobre la qüestió dels lletrats del Parlament en què conclouen que la Junta Electoral no és competent per retirar-li l'escó. De l'altra, rebutjant un escrit de Ciutadans i un altre del PP en què les dues formacions de la dreta demanaven el "cessament" immediat de Torra com a diputat. El PSC, alineat amb la majoria independentista a la mesa, ha rebutjat les dues iniciatives i ha expressat el seu acord amb l'opinió dels lletrats. "Torra continua sent president de la Generalitat", deia al mateix temps el president espanyol, Pedro Sánchez, des de Madrid.

Fonts socialistes, en aquest sentit, han considerat que abans de retirar l'escó a Torra caldria, com a mínim, esperar que el Tribunal Suprem resolgui la setmana que ve si accepta la petició de mesures cautelars del president i atura l'execució de la seva inhabilitació. Les mateixes fonts apunten, això sí, que caldrà revisar la posició del Parlament en funció de la decisió de l'alt tribunal. En sintonia amb el que els de Miquel Iceta van demanar en el ple del 4 de gener –petició que llavors no va prosperar–, la mesa també ha acordat aquest dimarts recórrer la inhabilitació dictada per la JEC al Tribunal Suprem el dia 3.

Aquest dimarts, amb tot, la majoria a la mesa i els lletrats han remat en la mateixa direcció. En l'informe dels serveis jurídics també es deixa clar que, en cas de perdre l'acta de diputat, Torra podria seguir com a president de la Generalitat. Es dona la circumstància, però, que aquesta afirmació suposa un canvi de criteri, ja que en les al·legacions que els lletrats van presentar davant la Junta Electoral abans que es pronunciés sobra la inhabilitació de Torra es deia que hauria de deixar la presidència si se li retirava la condició de diputat.

De fet, així ho ha destacat el PP per engreixar els seus arguments contra la decisió de la mesa. El diputat popular Santi Rodríguez, que s'ha referit a Torra com a expresident i ha demanat que el pròxim ple sigui d'investidura d'un nou cap del Govern, ha sigut molt crític en roda de premsa amb el PSC. Rodríguez ha atribuït l'alineació dels socialistes amb el criteri de JxCat i ERC al fet que –ha dit– estan "lligats de mans i peus" a l'independentisme, del qual depèn la governabilitat del PSOE a l'Estat. "La mesa del Parlament ha decidit situar-se al marge de la legalitat", ha conclòs Rodríguez, incloent els socialistes en l'acusació.

Les conseqüències pràctiques d'aquesta suposada il·legalitat les buscarà Ciutadans. El partit taronja, que ha reunit d'urgència el seu grup, ha denunciat Torrent, i els membres independentistes i el socialista de la mesa davant de la JEP per haver rebutjat la seva sol·licitud de retirar l'escó de diputat a Torra. Segons fonts del partit citades per l'ACN, els denunciats són, a part del president de la cambra, el vicepresident primer, Josep Costa (JxCat), i els secretaris Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC) i Rut Ribas (ERC). Prèviament, Cs ja havia traslladat a Torrent que consideren que està incorrent en els delictes de desobediència i prevaricació.

Futurs escenaris

Malgrat que la mesa hagi ratificat el president Torra, la partida sobre el seu futur com a diputat i com a president de la Generalitat encara és llarga i li queden molts capítols. Al marge del que el Suprem digui els pròxims dies en relació amb les mesures cautelars, el que és més decisiu arribarà quan es pronunciï sobre si la sentència del 19 de desembre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilitava el president català és ferma, és a dir, definitiva. Si el Suprem considera que la sentència és ferma, serà el moment d'analitzar si JxCat i ERC continuen apostant per la continuïtat de Torra com han fet avui i, per tant, desobeint la justícia, o acaten a la decisió. Una decisió que, amb tota probabilitat, avalarà el PSC. "La veritable cara del PSC la veurem quan hi hagi una sentència ferma", reblava aquesta tarda la CUP.