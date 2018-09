JxCat i ERC tiren endavant l'acord sobre les suspensions tot i l'oposició

JxCat i ERC tiraran endavant l'acord al qual han arribat per portar la suspensió dels diputats decretada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a la comissió de l'estatut del diputat i, posteriorment, en un ple. Aquest dimecres a la tarda les dues forces del Govern tombaran les peticions de reconsideració del PSC i Cs contra l'acord de la mesa d'aquest dimarts perquè es reuneixi la comissió de l'estatut del diputat. Tal com va avançar l'ARA, JxCat i ERC proposen que, d'una banda, la cambra es posicioni sobre la suspensió; i de l'altra, sobre com els afectats poden seguir participant, escollint un altre diputat a qui delegar el vot.

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit aquest matí informalment amb els diputats de la comissió de l'estatut dels diputats per anunciar-los que aquesta tarda els faran arribar el dictamen acordat per ERC i JxCat per resoldre la qüestió dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem. En un principi, havien plantejat que es constituís la comissió sota la presidència de la diputada de JxCat i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Finalment, però, es reunirà directament divendres després d'un termini de 48 hores d'esmenes per votar el dictamen final, que s'acabarà portant a ple.