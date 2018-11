El Partit Popular Europeu dona suport al 155 i condemna l'intent de "secessió il·legal" a Catalunya

El Partit Popular Europeu ha expressat el seu suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per part del govern de Mariano Rajoy i ha condemnat l'intent de "secessió il·legal" a Catalunya, segons ha informat Efe. La família conservadora ha reunit uns 700 delegats aquest dimecres a Hèlsinki i ha aprovat un text impulsat pel PP de Pablo Casado, en el qual es posa de manifest que els "intents catalans de secessió són contraris a la llei i la democràcia", i subratlla: "Condemnem tota secessió il·legal com a alteració política de la realitat, contrària a la llei i la democràcia en si mateixa".

En el text aprovat pel Partit Popular Europeu es destaca també que l'independentisme "provoca inestabilitat i incertesa als països, i afecta tots els nivells de creixement econòmic, la creació de llocs de treball, la prosperitat, la coexistència, el consens i el futur". També diuen que "reconeixen" que "els secessionistes a Catalunya han intentat ignorar la Constitució espanyola amb un procés d'adopció recurrent de decisions en contra de la llei establerta i els valors europeus".

La resolució té sis paràgrafs d'exposició de motius en els quals es narra el que va succeir a Catalunya des del 6 de setembre del 2017 i s'apunta que "el govern d'Espanya va haver d'implementar el mecanisme inclòs a l'article 155 de la Constitució, que va portar a eleccions anticipades" a Catalunya.

També es recorda que hi ha hagut més de 50 processos electorals a Catalunya des del 1978, que han reflectit que "la societat catalana està dividida entre un 48% de secessionistes i un 52% de no secessionistes". En una nota al peu de la resolució s'aclareix que "cap punt" del text "està relacionat amb la situació única d'Irlanda del Nord, on regeixen acords internacionals vinculants".