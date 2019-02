Partits i entitats sobiranistes es manifestaran a Madrid el 16 de març en defensa de l'autodeterminació

Partits i entitats sobiranistes han anunciat avui tot un seguit de mobilitzacions per defensar els drets civils i denunciar que l'autodeterminació no pot ser un delicte aprofitant l'arrencada del judici als presos polítics, una campanya que portarà aquest clam també a Madrid amb una manifestació el 16 de març pel centre de la capital espanyola en una iniciativa fins ara inèdita, avançada dimarts per l'ARA.

"Cridem de nou a mobilitzar-se massivament davant d'un judici polític que intenta judicialitzar el dret a l'autodeterminació", ha remarcat el periodista Martí Anglada en el manifest, que ha justificat l'"excepcionalitat del moment" per manifestar-se amb "el Madrid solidari".

Les mobilitzacions s'iniciaran el 12 de febrer, dia d'inici del judici, a les 12 hores, amb una aturada de deu minuts davant dels centres de treball, i es tancarà amb manifestacions al vespre a les capitals de demarcació i Tortosa.

Aquella mateixa setmana, el dissabte 16, es farà una gran manifestació a la Gran Via de Barcelona a les cinc de la tarda, una marxa que es preveu un cop més massiva i que serà el preludi de la vaga general del 21 de febrer que ha convocat la Intersindical-CSC contra el judici als presos polítics.

La historiadora Anna Sallés ha obert aquest acte unitari en defensa dels drets civils al Palau Robert de Barcelona per activar la mobilització popular davant del que ha considerat "un dels judicis més importants de les darreres dècades i probablement el més gran des de la dictadura franquista" en una "causa general" contra l'independentisme.

"Prenem la paraula en defensa de la democràcia", ha remarcat acte seguit l'exdiputat de la CUP, David Fernández, que ha deixat clar que "el judici és contra el poble català". "Un referèndum no pot estar fora de la llei i decidir no és un delicte, i ni un referèndum ni l'autodeterminació no es poden jutjar i encara menys condemnar", ha afegit l'activista.