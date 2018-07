Pascal cedeix davant els crítics i Puigdemont i no dirigirà el PDECat

Carles Puigdemont guanya. A partir d’avui, el PDECat estarà dirigit per una nova executiva integrada per totes les famílies que el conduirà a la Crida Nacional per la República. I ho farà sense Marta Pascal, que ahir va renunciar a tornar a aspirar al càrrec després de dos anys convulsos al capdavant del PDECat. Aquest va ser l’acord -anomenat Pacte de Lledoners- entre el sector crític, els exconsellers presos i el mateix Puigdemont, que, després d’intentar resistir-s’hi, Pascal va acabar acceptant.

“És evident que no pot ser que la coordinadora no tingui la confiança del president Puigdemont, jo no la tinc”, va dir Pascal en una compareixença pública a mitja tarda, on no va acceptar preguntes dels periodistes. Acompanyada de tots els membres de la seva direcció -alguns dels quals sí que formaran part de la nova executiva-, Pascal va comprometre’s, malgrat tot, a ser “fidel” al partit que li ha “donat tot” durant la seva carrera política. Pascal havia intentat aguantar la pressió des de feia dies, ja que Puigdemont li havia fet saber que no estava d’acord que seguís com a coordinadora general -sempre a través d’intermediaris, ja que no han parlat directament des de fa dies-. Però fins divendres a la nit i bona part del dia d’ahir es va resistir a fer un pas al costat. “Si ha de marxar, que [Puigdemont] l’hi digui públicament”, asseguraven ahir fonts del seu entorn. Però finalment no va ser necessari i Pascal va decidir tirar la tovallola sense rebre una explicació de l’expresident. Va ser una persona pròxima a Puigdemont qui li va fer arribar que no podia tenir “ni càrrec ni ser portaveu” en la pròxima executiva. (Entre el grup de Lledoners, Rull sí que acceptava que Pascal seguís.) El motiu? Les mateixes fonts asseguren que Puigdemont li retreu el suport a la moció de censura de Pedro Sánchez. Amb el pas al costat, l’actual coordinadora general va evitar que avui es confrontessin dues candidatures, ja que els crítics encapçalats per l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, estaven disposats a presentar batalla si ella optava a liderar el partit.

Qui dirigirà ara, doncs, el PDECat? Segons expliquen fonts coneixedores a l’ARA, el nou equip que se sotmetrà a votació avui al matí en l’assemblea estarà encapçalat per David Bonvehí (fins ara era la mà dreta de Pascal), amb la diputada al Congrés Míriam Nogueras, que ocuparà la vicepresidència després d’haver estat una de les cares més visibles dels crítics amb Pascal.

Els seguiran altres figures de pes a l’executiva -que tindrà fins a 25 membres- com els consellers Miquel Buch i Damià Calvet, estrets col·laboradors de Jordi Turull i Josep Rull, respectivament, i també figures en alça com l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó. Deu membres de l’actual executiva continuaran -fonts de l’entorn de Pascal asseguren que ella mateixa els ha blindat-, menys l’exconsellera Meritxell Ruiz i Lluís Font per motius personals. Per tant, hi tindran lloc, entre d’altres, Maria Senserrich, Montserrat Candini i Ferran Bel. Pascal també ha proposat l’alcalde de Gironella, David Font, que ha estat el coordinador del congrés i és ben vist també pels crítics. Casals també seria membre de l’executiva, a més de representants dels liberals i del corrent Generació Llibertat de Carles Agustí. Aquesta serà la composició de la direcció sempre que, això sí, ho permeti el règim d’incompatibilitats, que a l’hora de tancar aquesta edició encara estava a debat.

L’encaix del PDECat a la Crida

Malgrat les reticències d’alguns associats, el nou equip que dirigirà el PDECat es votarà avui en bloc -hi havia qui que demanava llistes desbloquejades-. La nova direcció tindrà una missió clara: encaminar el PDECat cap a la Crida que tot just fa una setmana van presentar Puigdemont i Jordi Sànchez (JxCat).Les bases del PDECat van abraçar el nou moviment de Puigdemont, que es va incorporar a la ponència política gairebé per unanimitat. Va ser el diputat de JxCat Albert Batet qui va defensar, per encàrrec dels exconsellers presos, l’esmena que instava tota la militància del PDECat a adherir-se a la Crida -que ja suma 40.000 adhesions- i a crear una comissió liderada per Turull, Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig que pacti, amb la resta d’impulsors del moviment, l’encaix del PDECat. I serà en aquest punt que es jugarà la batalla a partir d’ara: els crítics volen liquidar el partit i sumar tota la militància al projecte de Puigdemont, mentre que la fins ara direcció de Pascal prefereix fer una federació de partits per mantenir viu el PDECat. La tasca de la comissió liderada pels exconsellers serà elaborar una proposta i sotmetre-la a votació dels associats perquè decideixin l’encaix del partit a la Crida.