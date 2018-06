Pedro Sánchez: "La crisi de Catalunya no es resoldrà en un o dos anys. Demanarà esforços durant la pròxima dècada"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que la resolució de la qüestió catalana pot necessitar almenys una dècada. En una entrevista a El País avisa que "la crisi de Catalunya no es resoldrà en un any o en dos, ni en cinc ni en sis. Estarem davant d'una crisi que necessitarà generositat i esforç per les dues bandes durant la pròxima dècada. Per tant necessitarem normalització, en primera instància, i acord, després".

Sánchez confia que a través de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es pugui recuperar el diàleg polític, ja que "a Catalunya hi ha una crisi política que s'ha de resoldre des de l'àmbit polític, i no des de l'àmbit judicial". En aquest sentit insisteix que quan la instrucció del Suprem se substanciï, serà el moment d'acostar els presos a Catalunya. "És raonable que els presos estiguin a prop de les seves famílies i advocats, afirma.

Respecte a la seva agenda de govern, Sánchez anuncia que presentaran un pla contra l'explotació laboral i un altre contra la pobresa infantil. Això sí, deixa clar que no hi haurà reforma del finançament autonòmic aquesta legislatura, tot i que per a fer retocs puntuals, afirma "sí que hi ha diners".