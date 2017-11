Pedro Sánchez exigeix claredat a Rajoy sobre la reforma de la Constitució

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que "aclareixi" si el seu partit té intenció de reformar la Constitució en el marc d'una comissió que s'ha de constituir al Congrés després del debat sobre la modernització del model territorial. "Vostè es va comprometre amb mi a obrir el cadenat de les transformacions d'aquest país", ha advertit Sánchez, que ha subratllat que Rajoy ha de deixar clar si hi està disposat o no. "No a mi, sinó a tots els espanyols", ha apuntat.

En la presentació d'un esmorzar informatiu a Madrid en què intervé el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el màxim dirigent socialista ha remarcat que "renovar la Constitució és una necessitat". A parer de Sánchez, l'estat espanyol "mai ha sigut uniforme" i ha assenyalat la conveniència d'oferir un "projecte il·lusionant" a Catalunya i defensar una "causa compartida". A més, també ha assegurat que cal "institucionalitzar valors" que van quedar fora de la carta magna com, per exemple, la sanitat pública.

Sánchez ha enviat aquest missatge després que les últimes setmanes el PP hagi rebaixat al mínim les aspiracions de reforma constitucional. El portaveu popular a la comissió sobre la reforma territorial, José Antonio Bermúdez de Castro, va recalcar que l'objectiu del PP no és modificar la Constitució i que la seva participació al grup de treball es limita a "l'avaluació i modernització" de l'estat de les autonomies. És més, el partit del govern vol aprofitar-la per abordar la reforma del model de finançament.