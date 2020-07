Sánchez retreu al PP que "s'autoexclogui" dels pactes de reconstrucció

La campanya gallega i basca s'ha convertit en una extensió més de la polarització política a Madrid. El líder del PP, Pablo Casado, s'ha bolcat en els actes electorals d'Alberto Núñez Feijóo, com també en la del candidat de la coalició PP+Cs a Euskadi, Carlos Iturgaiz, però sempre amb discursos en clau estatal. Tot i que ha brandat un to més moderat que al Congrés, les crítiques s'han dirigit constantment al president espanyol, Pedro Sánchez. Aquest dissabte, a Galícia, els mítings de Sánchez i Casado s'han convertit en una extensió del debat obert ahir divendres a la comissió de reconstrucció al Congrés, que va concloure sense acord entre els dos grans partits. De fet, el PSOE i Unides Podem només van comptar amb Ciutadans, mentre que el bloc de la investidura –el PNB, ERC i EH Bildu– també van votar en contra de la majoria de dictàmens per considerar que comporten mesures recentralitzadores.

Sánchez, que ahir va rebre el suport dels agents socials per negociar el fons de reconstrucció europeu en la cimera prevista per al 17 de juliol, ha retret aquest dissabte des de la Corunya a Casado que "s'autoexclogui" dels pactes de reconstrucció. "Un partit que s'autoexclou dels acords d'estat deixa de ser un partit d'estat a Galícia i a Espanya", ha recriminat al líder popular. Acompanyat del candidat socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, ha atacat més durament Feijóo que no pas el cap de setmana passat i li ha retret que amagui les sigles del PP en campanya perquè els ciutadans "no s'adonin que fa més de 30 anys que governen a Galícia".

Casado, que ha fet un tros del Camí de Sant Jaume portuguès al seu pas per Pontevedra, ha augurat que és "molt difícil" poder arribar a un acord econòmic amb la Moncloa si l'única recepta de Sánchez és apujar impostos. Al seu parer, una pujada fiscal "és una vertadera irresponsabilitat" si es manté la recessió, perquè "no crea llocs de treball". Sí que s'ha mostrat confiat en arribar a un acord en matèria sanitària en els pactes de reconstrucció abans no es votin al ple del Congrés el 22 de juliol i ha dit que "no s'aixecaran de la taula" fins a arribar a un acord. En matèria econòmica, però, ha insistit que el govern espanyol "no va en la direcció adequada" i ha proposat receptes contràries a les anunciades per Sánchez: abaixar l'impost de societat, facilitar la contractació a través de bonificacions a la Seguretat Social i reduir l'IRPF.

651x366 La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, aquest dissabte durant un míting de la campanya gallega a Vigo. / EFE La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, aquest dissabte durant un míting de la campanya gallega a Vigo. / EFE

El retorn d'Arrimadas

Qui ha reaparegut aquest dissabte en la campanya gallega ha sigut la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que va ser mare fa poc més de quaranta dies. Durant aquest període fora del focus polítics, Ciutadans s'ha convertit en un actor clau per donar estabilitat al govern de Pedro Sánchez en plena pandèmia. No només ha votat a favor de la majoria dels pactes de reconstrucció, sinó també de totes les pròrrogues de l'estat d'alarma i del decret de nova normalitat, que també va acabar avalant el PP. Arrimadas, que demà participarà en un acte de campanya del PP+Cs a Euskadi al costat de Casado, ha reivindicat des de Vigo la política del seu partit durant la pandèmia. Ha defensat que "cap vot de Cs s'hagi de llençar a les escombraries" durant l'estat d'alarma i que, gràcies a ells, "s'hagin allargat els ERTO, es posi en marxa un pla de reactivació del sector turístic" o que "el govern [espanyol] hagi de corregir molts dels errors de gestió".

Ciutadans busca fer-se un forat per primer cop tant a Galícia com a Euskadi en les eleccions del 12 de juliol. Abans d'aixecar el cordó sanitari a Sánchez, quan encara pugnava pel vot de l'extrema dreta de Vox amb Casado, Arrimadas va segellar la coalició al País Basc, amb què els populars també busquen frenar la desfeta que pronosticaven algunes enquestes. Feijóo, però, va negar-se en rodó a compartir sigles i llista a Galícia.