Pérez de los Cobos assegura que Trapero hauria pogut evitar el referèndum

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha insistit aquest dimecres davant la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela a acusar el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, de connivència amb els impulsors de l’1-O, i ha afirmat que la policia catalana hauria pogut evitar la celebració del referèndum decomissant ordinadors i urnes, segons fonts jurídiques. Durant la seva declaració, de dues hores, Pérez de los Cobos també ha contradit el testimoni de Trapero pel que fa a les ordres de la jutge respecte als criteris de “proporcionalitat” a seguir a l’hora d’evitar el referèndum. Segons el coronel de la Guàrdia Civil, tots els cossos policials van rebre “indicacions clares” d’evitar “a tota costa” la celebració del referèndum. Ha reiterat d’aquesta manera davant l’Audiència Nacional la versió que ja va donar davant el Tribunal Suprem, quan va acusar els Mossos d’inacció, va defensar l’actuació de les policies espanyoles i va apuntar que “el compliment de la llei estava per sobre de la convivència ciutadana”.

Segons fonts jurídiques, el responsable de l’operatiu de l’1-O ha mantingut una “clara incriminació” de Trapero i ha assegurat que durant les reunions de coordinació que van tenir lloc els dies previs al referèndum el major dels Mossos va mostrar sempre una actitud “reticent” a evitar la celebració de la consulta.

Pérez de los Cobos també ha volgut rebatre els arguments de la defensa pel que fa a les ordres de la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, sobre els criteris de “proporcionalitat” que calia aplicar per impedir la consulta. Segons el coronel, tots els cossos van rebre “clares indicacions” d’evitar l’1-O “a tota costa”.

En aquest sentit, el responsable de l’1-O ha afirmat que els Mossos haurien pogut evitar el referèndum decomissant ordinadors i urnes. Amb aquesta actuació, ha afirmat, “hauria resultat clarament factible” impedir les votacions, perquè hauria “deshabilitat les possibilitats d’actuació als col·legis electorals establerts i coneguts prèviament”.

Pérez de los Cobos ha reiterat davant l’Audiència Nacional (que instrueix el cas contra Trapero per les concentracions del 20 i 21 de setembre) el testimoni que ja va donar al Tribunal Suprem fa dues setmanes en la investigació sobre l’1-O i contra el procés independentista. Segons el coronel de la Guàrdia Civil hi havia una “concertació” entre la societat civil, els Mossos i el Govern per fer realitat el referèndum i l’excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, “complia les ordres de la cúpula anterior”.

Aleshores també va acusar els Mossos de “vigilar" els moviments de les policies espanyoles el dia del referèndum per "informar" els concentrats que omplien els col·legis electorals per tal que es poguessin organitzar. A més, va afirmar que el dia abans del referèndum els Mossos també van anar als punts de votació per dir que tornarien l'endemà a les 06.00 h i que, si hi havia gent, no desallotjarien.

El testimoni que ha ofert aquest dimecres a l’Audiència Nacional contradiu el que va donar l’actual cap del Mossos, Ferran López, que va defensar davant la magistrada Lamela l’actuació del cos, i també el del mateix major Trapero, que va defensar la “lleialtat” de la policia catalana a les ordres de la jutge del TSJC Mercedes Armas -que els havia demanat actuar amb “contenció i paciència”- així com l’actuació els dies 20 i 21 de setembre i posteriors.