Perpinyà acollirà una diada solidària amb els presos, exiliats i represaliats el 30-O

Abans de la manifestació del dia 10 de novembre a Perpinyà per commemorar el Tractat dels Pirineus i agrair el suport de la Catalunya Nord per organitzar l'1-O, la capital del Rosselló acollirà el proper dimarts 30 d'octubre una diada solidària amb els presos polítics, exiliats i represaliats. L'objectiu de l'acte, que tindrà lloc a la plaça de la Victòria, és denunciar la judicialització del procés independentista. La diada l'obrirà l'expresident Carles Puigdemont, amb una intervenció gravada, que donarà pas als parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, del president de l'AMI, Josep Maria Cervera, de membres d'Òmnium i de la Plataforma de suport a Tamara i Adri, així com de Jordi Pesarrodona, el regidor d’ERC de Sant Joan de Vilatorrada encausat per desobediència per posar-se un nas de pallassos o de Jean-Paul Billès, representant dels batlles solidaris de Catalunya Nord.

La segona part abordarà els efectes del 155 amb la participació d'un representant de l'ensenyament nord-català, de Ramon Font (USTEC), de la consellera Clara Ponsatí, amb un vídeo també per la seva condició d'exiliada, o de Dolors Feliu, advocada i membre del Col·lectiu Praga. La tercera part aprofundirà en la necessitat d'implantar la República Catalana i comptarà amb la presència de represaliats, exiliats, familars de presos, eurodiputats, polítics locals i d'Isona Passola, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català.

L'acte, presentat per les periodistes Txe Arana, Júlia Taurinyà, Enric Balaguer i Laura Bertran, es clourà amb les actuacions musicals de Pere Figueres, Franck Sala, Joan Ortiz, Leslie Malet, Titot, Marc Serrats i Els Delai i de la Federació Sardanista del Rosselló i corals locals. Després de l'acte, els assistents tenen programat anar cap a la presó del Puig de les Basses, on esta empresonada l'exconsellera Dolors Bassa.