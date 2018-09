L'alcalde de Perpinyà respon a l'ambaixador espanyol a França que la carta és una "ingerència" a les seves accions

L'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, ha respost a l'ambaixador espanyol a França, Fernando Carderera, que la carta que li va enviar recriminant-li la rebuda institucional a Quim Torra és una "ingerència" totalment fora de lloc i "inadmissible". A la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, l'alcalde es mostra sorprès tant en el fons com en la forma per la manera com el diplomàtic s'ha dirigit a ell per l'acte amb el president de la Generalitat.

Jean-Marc Pujol li diu que no té cap motiu per justificar-se com a alcalde d'una gran ciutat dels actes i les accions que fa, i es pregunta si l'ambaixador entendria que ell li demanés comptes per les accions que realitza l'ambaixada espanyola. A l'escrit que Carderera va enviar a Pujol qualificava el president de la Generalitat "d'inconstitucional".

Així ho va assegurar el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, a través d'un tuit que va suscitar nombroses reaccions a les xarxes socials. Entre elles, la del mateix Torra, a més de les de Marta Pascal i el senador de Bildu Jon Iñarritu, que van criticar l'actuació i van anunciar que demanarien explicacions.