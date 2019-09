Pícnic per la República i Ens Plantem avisen que mantenen les mobilitzacions malgrat les detencions de membres dels CDR

Pícnic per la República i Ens Plantem avisen que, malgrat les detencions de dilluns, mantenen les mobilitzacions previstes de cara als pròxims dies, sobretot per respondre a la sentència del Procés. En un comunicat, els dos grups d'activistes adverteixen que l'operatiu de la Guàrdia Civil els "esperona" a tirar endavant les accions previstes. "La solidaritat amb les nou persones detingudes per la Guàrdia Civil ens esperona, lluny de desistir, a encarar amb més força, determinació i decisió, tots els moviments de desobediència civil que s'estan activant des de moltes i diverses plataformes", afirmen.

En aquest sentit, demanen a la ciutadania que "sumi esforços" per "preservar els fonaments de la democràcia i la llibertat". "La unitat estratègica i transversal dels ciutadans de Catalunya serà el motor de la resistència pacífica contra les agressions d'un Estat embogit que no respecta ni les més elementals normes democràtiques", defensen.

Aquests dos grups d'activistes van explicar a l'ARA fa unes setmanes que la seva intenció era organitzar accions per aturar el país un cop se sàpiga la sentència de l'1-O. Així, opten per la desobediència civil a través de la lluita no violenta.