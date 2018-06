La Plataforma per Tabàrnia tanca en 24 hores una pàgina web per localitzar símbols independentistes

"¿Tens davant de casa o davant del col·legi dels fills molestos símbols d'apologia del cop d'estat? No t'amoïnis, ha sorgit una iniciativa tabarnesa per netejar-los. Recorda que la llei autonòmica catalana d'espais públics ens empara". Aquesta era la crida que feia ahir la Plataforma per Tabàrnia al seu compte de Twitter per anunciar que havien posat en marxa una pàgina web que té per objectiu localitzar els indrets on hi ha banderes independentistes o pancartes i llaços per reclamar l'alliberament dels presos polítics, perquè organitzacions com els GDR (Grups de Defensa i Resistència) o persones a títol individual els retirin. "Tu n'informes, altres els treuen", afegien els seus impulsors.

La pàgina web ha deixat d'estar operativa just després de l'estrena. Els seus impulsors havien escrit un missatge a la portada, abans d'esborrar-la, en què explicaven que el tancament era fruit del gran nombre d'amenaces que havien rebut, però tot i així també admetien que estaven revisant les seves polítiques donant a entendre que podrien estar vulnerant el dret a la intimitat o la privacitat. En el seu compte de Twitter, que també s'ha tancat avui al migdia, s'hi poden veure missatges de diferents usuaris en què s'instava a retirar llaços amb missatges ofensius. La retirada de llaços o de creus grogues a la platja per grupuscles espanyolistes ja ha generat incidents, com a Canet de Mar, on diversos membres dels CDR d'aquesta localitat del Maresme van ser agredits per ultres.