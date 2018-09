La Pobla de Segur aprova una consulta per rebatejar el carrer que porta el nom de Josep Borrell

L'Ajuntament de la Pobla de Segur, poble natal del ministre d'Exteriors Josep Borrell, ha aprovat aquest divendres una moció d'ERC, que governa amb majoria absoluta, per organitzar una consulta per decidir si rebatejar el passeig que porta el seu nom pel d''1 d'octubre'. La moció ha estat aprovada amb set vots a favor, cinc d'ERC i dos del PDECat, i un en contra, el del regidor del PSC. Marc Baró, regidor republicà, ha explicat a Europa Press que la consulta es podria celebrar en un termini de dos mesos.

El portaveu municipal del PSC, Joan Carles Boix, ja va avisar ahir que la seva formació votaria en contra de la iniciativa perquè respon a "les ànsies de protagonisme i a la voluntat de mantenir la confrontació ciutadana, en un moment que hi ha diàleg".

En les explicacions dels vots, els regidors republicans han argumentat la necessitat de consultar els veïns donat el debat que hi havia al municipi, ja que hi havia tant ciutadans que mostraven "el seu rebuig a tenir un passeig amb el nom de Josep Borrell i Fontelles" com "d'altres que havien mostrat interès en mantenir-lo".

Poc abans que es votés la moció, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha entrat en la polèmica titllant la consulta de "gran vergonya" i assegurant que els partits que hi donessin suport demostrarien "un insuportable sectarisme i una gran intolerància".

. @socialistes_cat La consulta que vol fer l’Ajuntament de La Pobla de Segur per retirar el nom de @JosepBorrellF d’un carrer de la vila és una gran vergonya. Els partits que hi donin suport demostren un insuportable sectarisme i una gran intolerància. #CatalunyaSomTots pic.twitter.com/ecUt1fTxcU — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 7 de setembre de 2018

En la composició del ple de la Pobla de Segur, ERC té 6 regidors; CiU, 4, i el PSC, 1.