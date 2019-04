Podem projecta imatges dels 'papers de Bárcenas' a la plaça Mayor de Madrid amb el lema "Que no tornin"

Podem ha escalfat la precampanya amb una iniciativa original: la projecció dels anomenats 'papers de Bárcenas' a la façana de l'antiga seu de l'Ajuntament de Madrid, a la plaça Mayor. Diferents imatges van aparèixer durant dues hores ahir dissabte al vespre, quan ja era fosc, sense que ningú les reivindiqués ni el consistori en volgués donar explicacions. Aquest diumenge el partit lila n'ha reconegut l'autoria. La projecció de les imatges forma part de la campanya dissenyada per Podem amb el lema "Que no tornin", que la formació ha començat aquest diumenge a difondre a través de les xarxes socials amb un vídeo en blanc i negre en què se succeeixen plans de diferents dirigents del PP amb les anotacions de l'extresorer Luis Bárcenas, que compleix condemna a la presó de Soto del Real, impreses a sobre.

"Perquè ens han saquejat. Perquè ens han mentit. Perquè han utilitzat els diners de la sanitat i l'educació dels nostres fills per intentar destruir adversaris polítics. Perquè han degradat les institucions i la democràcia. Perquè no oblidarem. Que no tornin", ha escrit la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, a Twitter.

Porque nos han saqueado.

Porque nos han mentido.

Porque han utilizado el dinero de la sanidad y la educación de nuestros hijos para intentar destruir a adversarios políticos.

Porque han degradado las instituciones y la democracia.

Porque no vamos a olvidar. #QueNoVuelvan — Irene Montero (@Irene_Montero_) 7 de abril de 2019

A més de Bárcenas, també hi apareixen Mariano Rajoy, José María Aznar, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González i Rodrigo Rato, entre d'altres. I acaba el vídeo amb una imatge de l'actual líder del PP, Pablo Casado.

Però, a més dels 'papers de Bárcenas', en la projecció també hi apareixia el president en funcions del govern espanyol, el socialista Pedro Sánchez, donant la mà al líder de Ciutadans, Albert Rivera, amb la frase "però tampoc et conformis".