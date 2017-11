La Policia investiga les burles al Govern per part d’uns agents

El vicepresident, Oriol Junqueras, i set membres del Govern van entrar dijous a primera hora del matí a l’Audiència Nacional i ja no van tornar a sortir al carrer. Després que la jutge decretés presó incondicional, van ser transportats directament cap a la presó. En aquest trajecte, a més del mal tracte que ja ha denunciat l’advocat d’ERC, també hi va haver burles dels policies.

Segons un vídeo avançat per La Vanguardia, tres agents van fer escarni del vicepresident Junqueras i els exconsellers quan sortien de l’Audiència amb la furgoneta policial asseverant que arribarà un “osset” a la presó o, fins i tot, gesticulant amb postures sexuals. “A l’osset ja veuràs com el posaran”, deien els policies en el vídeo amb expressions encara més vexatòries. Arran dels fets, la direcció general de Policia va anunciar a través de Twitter que ha obert una investigació.

També va anunciar accions legals l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) i l’entitat Arcopoli. Van presentar una denúncia a la Fiscalia de Delictes d’Odi de Madrid perquè asseguren que hi ha possibles comentaris homòfobs contra el vicepresident Junqueras, tal com es pot sentir en el vídeo gravat davant de l’Audiència Nacional. Les mateixes associacions engegaran també una demanda per crits homòfobs contra l’exconseller Santi Vila, que va sortir ahir de la presó després de pagar la fiança. Abans de declarar davant la jutge, quan entrava a l’Audiència Nacional es van sentir manifestants que cridaven “marieta” a l’exconseller del Govern. A banda d’això, quan va sortir de la presó, l’exconseller Santi Vila va haver de passar pel pati de la presó des del mòdul d’ingrés, on es van sentir crits d’altres presos d’“independentista de merda, us matarem!”

“La situació política no pot ser una excusa”

El portaveu de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, va sol·licitar també a l’àrea de LGTBI de la Generalitat que actués de manera “immediata” davant el “possible i greu” cas d’homofòbia viscut pels membres del Govern a l’empara de la llei del Parlament, i activés el protocol d’intervenció. A més, Rodríguez també va recordar que la situació política “no pot ser mai una excusa” per emetre missatges d’odi, i que quedin impunes.