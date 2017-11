Policies madrilenys defensen "tirar al mar" els immigrants i lloen Hitler: "El feixisme és alegria"

La conversa de Whatsapp entre policies madrilenys continua deixant perles. Tal com ha publicat eldiario.es, els agents, a banda d'insultar l'alcaldessa Manuela Carmena, líders independentistes i periodistes de la Sexta, també lloen Adolf Hitler i desitgen la mort dels immigrants. Sobre Hitler, un dels agents expressa que "aquest home és Déu" i que "sí que sabia com fer les coses". L'agent que fa aquestes manifestacions pel xat, adjunta una fotografia del dictador i l'acompanya de la icona d'una mà oberta, en referència a la simbologia feixista.

Altres agents afegeixen que el "feixisme és alegria" i que "les xemeneies estarien traient fum si estigués al capdavant". A més, en un tram de la conversa, participants del grup simpatitzants amb aquesta ideologia -entre mitja i una dotzena- adjunten vídeos de joves cantant el 'cara al sol' a la Plaça de Cibeles en una manifestació a favor de la unitat d'Espanya de fa algunes setmanes. "Bons nois, aquests cadells funcionen bé", apunta un dels membres del grup.

Un altre tram de la conversa aborda la qüestió de la immigració, a la qual es refereixen amb intolerància. "Cal començar la cacera de guarros", assenyala un membre, i també es poden veure missatges com: "Colla de fills de puta, els moros i els que els defensen. Jo els tiraria al mar: menjar per a peixos". Més endavant, flirtegen amb la idea de posar una bomba al barri de Lavapiés, que destaca per la seva interculturalitat, així com amb "electrificar la tanca de Ceuta i Melilla". "Que morin de gana, no em fa cap llàstima", opina un dels integrants del grup.

"Som justiciers. Matar és el nostre lema"

Segons explica el mitjà de comunicació, algun participant del grup retreu l'actitud dels seus companys, fet que provoca la reprovació dels altres membres. "Som justiciers. Matar és el nostre lema", apunta un d'ells. Es tracta d'agents que fan torn de nit i que van armats. Un jutjat de Madrid està estudiant el cas arran de la denúncia del policia que qüestiona totes aquestes afirmacions i ja ha demanat les dades dels responsables.

Diferents partits polítics ja han expressat el seu rebuig com és el cas del grup de la pròpia alcaldessa a l'Ajuntament. "No es pot tolerar que racistes treballin en nom de les nostres administracions", ha assenyalat Ganemos Madrid a través del seu perfil de Twitter. Per part de Ciutadans, el diputat al Congrés Toni Cantó ha qualificat de "repudiables" aquestes manifestacions. La portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Purificación Causapié, ha titllat "d'intolerables" i "indignants" els missatges i ha demanat que s'investiguin.