Polítics i juristes donen l'últim adeu a Maza a Madrid

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha destacat aquest dimarts a la capella ardent del fiscal general de l'Estat José Manuel Maza, mort dissabte a l'Argentina, que va ser una persona "recta, justa, equilibrada, sensata", a més de "coneixedor de la realitat en la qual es movia".

A la sortida de la capella ardent, a la seu de la Fiscalia General, a Madrid, Rajoy ha dit: "Som davant d'una gran pèrdua". I ha afegit que la mort sobtada de Maza a Buenos Aires li ha suposat un "gran disgust". Al funeral hi han assistit nombroses personalitats del món de la política i de la judicatura.

"Portava un any en aquest càrrec; he tingut oportunitat de tractar-lo en nombrosa ocasions al llarg d'aquest any", ha assenyalat Rajoy després de compartir prop de 20 minuts amb la família del mort, del qual ha ressaltat que era un "excel·lent jurista" .

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, per la seva banda, ha lamentat la "immensitat de la pèrdua" que ha suposat la mort de Maza, i ha dit que el treball i "servei al seu país" de Maza ha sigut reconegut "per tots ". El funeral serà aquest vespre a Madrid.