Polseres, llibreta, memòria USB... el 'kit' bàsic que un policia nacional va perdre l'1-O en una escola

Un dels agents de la Policia Nacional que va entrar a l'escola l'Estel del barri de la Sagrera de Barcelona, un dels col·legis electorals de l'1-O que van patir la violència dels cossos policials espanyols, en va sortir més lleuger de com hi havia arribat. A dins, segons ha pogut saber aquest diari, hi va perdre una bossa de tela amb objectes personals i de feina, incloent-hi una memòria USB -en forma de policia- amb documentació oficial que incloïa dades personals.

Com podeu veure a la fotografia, el 'kit' bàsic que va perdre el policia incloïa objectes tan variats com la tarja per obrir l'habitació de l'hotel on s'allotjava, una llibreta del sindicat Unión Federal de la Policia -plena d'anotacions, uns auriculars, i una sèrie de polseres 'Blue life brothers', que duen molts policies com a símbol d'orgull de pertànyer al cos i que alhora fan fàcil identificar-los encara que vagin de paisà.

A la memòria USB en forma de policia, segons ha pogut saber aquest diari, hi havia documents oficials i personals de l'agent en qüestió, que treballava a la zona de Madrid. Hi havia des d'informes i oficis per als jutjats de diferents actuacions policials, fins a manuals sobre com detectar documentació de vehicles falsa o sobre com identificar indicis de tràfic de vehicles robats. Els documents incloïen dades personals de ciutadans i altres policies.

Els qui van trobar aquests objectes, tot i que havien patit l'actuació policial de l'1-O que es va saldar amb més de mil ferits, els van acabar lliurant als Mossos d'Esquadra, tot i que abans algú en va fer fotografies que s'han fet arribar a aquest diari. Aquí en podeu veure algunes:

540x306 Polseres 'Blue life brothers' que duen molts agents de la Policia Nacional Polseres 'Blue life brothers' que duen molts agents de la Policia Nacional

540x306 Memòria USB en forma de policia que era entre els objectes de la bossa Memòria USB en forma de policia que era entre els objectes de la bossa