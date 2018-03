Ponsatí anuncia que ha tornat a Escòcia per reincorporar-se a la universitat de Saint Andrews

Des d'aquesta setmana són quatre i no cinc els membres del Govern a Brussel·les. La consellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha anunciat aquest dissabte a través de Twitter que s'ha instal·lat a Escòcia gaudint de la seva "llibertat de moviments" i que s'ha reincorporat a la seva plaça de docent a la Universitat de Saint Andrews. Ponsatí va arribar al Govern el passat mes de juliol per cobrir una de les vacants que havien quedat després de la crisi provocada pels dubtes que l'1-O provocava en alguns consellers del PDECat.

L'exili catala arriba al Regne Unit: gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St Andrews. pic.twitter.com/dQB8vZMPjk — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 10 de marzo de 2018

No és la primera vegada que els consellers exiliats surten de Brussel·les de forma notòria. Ho va fer el president, Carles Puigdemont, per participar en una conferència a Dinamarca el passat mes de gener i el conseller de Cultura, Lluís Puig, també ha fet públics alguns dels seus viatges, com el que va fer a Holanda al febrer. En cap d'aquests casos el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha reactivat les euroordres contra ells que, fins ara, gaudeixen de llibertat de moviments a tot arreu menys a Espanya, on serien detinguts i posats a disposició del jutge.

En el seu recent estrenat exili britànic, Ponsatí aprofitarà per participar aquest diumenge en una manifestació convocada a Londres a favor de la República Catalana, informa Quim Aranda. Es tracta d'una mobilització en paral·lel a la que es farà a Barcelona amb el lema 'República Ara', amb la que volen instar els partits sobiranistes a no demorar més la formació d'un govern que defensi la república.