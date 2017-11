Ponsatí: “El Govern no estava preparat per donar continuïtat a l’1-O”

La consellera Clara Ponsatí, que és a Brussel·les amb el president Carles Puigdemont, va afirmar ahir en una entrevista a RAC1 que el Govern no estava “prou preparat” per donar continuïtat política “de manera sòlida” al resultat del referèndum de l’1-O. Ponsatí va remarcar que el Govern i l’independentisme no van tenir en compte la “força del nacionalisme espanyol”, que, segons va considerar, estava adormit i que gestiona “de manera antidemocràtica i a vegades violenta”. En aquest sentit, va admetre que va ser un “error” no haver estat preparats però va defensar que no es va “enredar a ningú”.

Ponsatí també va precisar que la resposta del govern espanyol ha sigut “de guerra”, amb la col·laboració del PSOE. “No estàvem preparats per a això”, va insistir, malgrat que creu que “no es pot culpar les víctimes de les accions dels botxins”. La consellera també es va referir a les eleccions del 21-D i va assegurar que ella “només participaria en una llista transversal, però no en una llista de partit”. També va matisar que quan es “restableixi” el govern legítim de Catalunya no té “cap afany” de tornar a ser consellera.

Els consellers es manifesten a Brussel·les

Ponsatí, amb dos dels altres consellers que estan exiliats a Brussel·les, Toni Comín i Meritxell Serret, va participar ahir en la manifestació convocada per l’ANC a la capital europea per exigir la llibertat dels “presos polítics”. Tots tres, juntament amb l’eurodiputat d’ERC Josep-Maria Terricabras, van fer discursos davant del miler de persones que es van congregar amb pancartes i crits de “Llibertat per als presos polítics”.

Els tres consellers que van sumar-se a la protesta van fer una crida a participar “en massa” el 21-D. “Malgrat la repressió i la crueltat que ha demostrat el govern espanyol, el poble de Catalunya es manté dret”, va dir la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, en un acte on no hi eren ni el president Puigdemont ni el conseller Lluís Puig. El titular de Salut, Toni Comín, va denunciar el “problema greu de democràcia” de l’estat espanyol. Ponsatí va fer una crida a la UE perquè s’hi impliqui. “Demanem als demòcrates d’Europa que ens ajudin”, va insistir.