Ponsatí creu que "si s'actua amb justícia, la demanda d'extradició no es pot concedir"

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, creu que no es poden fer "pronòstics definitius" davant l'euroordre de detenció però ha assegurat que té "molta confiança" que la justícia escocesa "actuï com a tal". De fet, Ponsatí, que va retornar a Escòcia després d'uns mesos a Brussel·les, considera que "si s'actua amb justícia la demanda d'extradició no es pot concedir". Ponsatí no descarta que més dirigents "hagin d'anar a l'exili o que hi hagi més presos", ha pronosticat en una entrevista a RAC1.

Just quan es compleixen sis mesos de l'1-O, Ponsatí ha demanat mantenir "respecte escrupolós per la justícia" a Escòcia i ha defensat que el govern escocès "no ha d'intervenir per res" al procediment judicial davant l'euroordre de detenció -Ponsatí va ser posada en llibertat amb mesures cautelars aquest dimecres després de declarar davant d'un jutge a Edimburg. Ara bé, ha assegurat, però, que "com a demòcrates estan esfereïts".

En definir l'1-O com "el dia de l'autodeterminació dels catalans", la consellera ha titllat "d'atzucac democràtic" la situació d'ara a Catalunya. I que la solució passa per negociar. "No sé si amb Rajoy; si ell no vol seure com ho farem per seure-hi?", s'ha preguntat. Més enllà d'això, ha assenyalat que "la resolució completa" al cas català passarà per un nou referèndum, les condicions del qual dependran de la "capacitat política i de com es desenvolupin les negacions, que un dia o altre hauran de començar", ha afegit.

Ponsatí ha lamentat que "l'actitud de les autoritats espanyoles no afluixi" i ha instat l'independentisme a "mantenir la posició" malgrat el "risc" de més empresonaments. "La repressió és possible que segueixi, només la pares quan la fas inviable; és possible que hi hagi més gent que hagi d'anar a l'exili o que hi hagi més presos", ha resolt.

244.000 euros per a la seva defensa

La campanya de recollida de fons iniciada per la consellera destituïda Clara Ponsatí per finançar la seva defensa en el procés de l'euroordre ha superat les 244.000 lliures. L'objectiu inicial era assolir una xifra de 40.000 lliures (uns 45.700 euros) per organitzar la defensa preliminar i les vistes, recollir evidències i citar experts o testimonis. Ponsatí s'ha mostrat "aclaparada i profundament agraïda pel suport de tanta bona gent". "Tots els fons que no siguin necessaris per a la meva defensa seran pels altres presos i exiliats", ha explicat en una piulada a través del seu compte de Twitter aquest dissabte al vespre.