Pontons relleva l’alcalde popular Lluís Caldentey després de 20 anys en el càrrec

L’Ajuntament de Pontons (Alt Penedès) ha rellevat aquest migdia l’alcalde Lluís Caldentey (PP), que ocupava el càrrec des de 1999. En un ple extraordinari celebrat sota una gran expectació mediàtica i veïnal, Caldentey, de 77 anys, ha presentat la seva renúncia per motius de salut i ha assegurat que plega “amb l’orgull del deure complert i la tranquil•litat de la feina ben feta”, destacant que durant la seva trajectòria ha treballat “de forma rigorosa i generosa pensant sempre en els veïns”.

Tal com va avançar l'ARA, Caldentey havia decidit ja no tornar-se a presentar a les eleccions municipals del maig. De moment, però, Pontons continuarà sent l’únic municipi de Catalunya amb un alcalde del PP: des d’aquest divendres, el càrrec l’ocupa Josep Tutusaus, que exercia d’alcalde accidental des de finals d’estiu, quan Caldentey es va apartar de la primera línia política pel del seu estat de salut delicat.

Tot i que Pontons és un municipi de prop de 450 habitants situat a la zona més elevada i muntanyosa de l’Alt Penedès –a uns 20 km de Vilafranca-, les últimes dues dècades sovint ha estat notícia per les declaracions que ha fet el seu alcalde. Anys enrere, el popular Lluís Caldentey va afirmar que els homosexuals eren “persones tarades” que havien nascut amb una “deformació psíquica o física”, assegurant posteriorment que la bandera gai era “tan il·legal com l’estelada”.



Fa aproximadament un any, arran de la marxa de Carles Puigdemont a Brussel·les després de la declaració de la república catalana des del Parlament, l’ara ex alcalde de Pontons va acusar el president de la Generalitat d’haver “abandonat” Catalunya i el va titllar de “rata”. “Quan un vaixell fa aigües, els primers que abandonen són les rates”, va assegurar Caldentey.



Aquestes declaracions i les dures crítiques al procés sobiranista l’han convertit en un alcalde polèmic, i aquest divendres Caldentey ha estat novament punyent quan els regidors del PDeCAT li han retret que l’any 2014 no permetés la celebració de la consulta del 9-N al poble. “Si tots els alcaldes haguessin fet com jo, el senyor Mas ara no deuria 5 milions d’euros”, ha etzibat.



Prèviament, però, en un to més afable, Lluís Caldentey ha agraït la confiança dels votants que l’han escollit com a alcalde des de 1999, assegurant que al llarg d’aquests 20 anys ha procurat “treballar de forma rigorosa i generosa, pensant sempre en el benestar dels pontonencs”. “Ha estat un honor ser alcalde de la vila on vaig néixer i créixer, i he tingut l’oportunitat de gestionar el desenvolupament i la transformació que s’ha fet a Pontons els últims 20 anys”, ha afegit.



Caldentey ha afirmat que marxa “orgullós i tranquil” i ha destacat que “ara és un bon moment per deixar pas a noves generacions per a què aportin noves visions, maneres de fer i nous projectes”. En el tram final del seu comiat, ha volgut fer un agraïment especial als companys de partit, als regidors de l’oposició, així com també als alcaldes de la comarca i als membres del Partit Popular a Barcelona, amb menció especial per a l’ex ministra Dolors Montserrat i la seva mare –veïnes de Sant Sadurní d’Anoia-.