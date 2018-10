L’alcalde més polèmic (i l’únic) del PP es jubila

Pontons (Alt Penedès) és l’únic municipi de Catalunya que està governat pel PP. El seu alcalde, el polèmic Lluís Caldentey, ho és des del 1999, la majoria de vegades guanyant per majoria absoluta. Aquesta llarga trajectòria municipalista, però, es trencarà l’any que ve: Caldentey ha decidit no tornar-se a presentar a les eleccions municipals del maig. Tot i que problemes de salut l’han apartat de la primera línia política des de fa mesos, l’encara alcalde de Pontons ja feia temps que sospesava no repetir com a candidat del PP. Darrere seu s’obre la incògnita sobre si els populars mantindran l’única alcaldia que encara conserven a Catalunya.

Tot i que la seva renúncia no ha estat aprovada encara pel partit, tothom dona per fet que l’actual alcalde no es tornarà a presentar. De fet, ell mateix admet en una conversa amb l’ARA que “tot té un final”. Darrere seu deixa una trajectòria de 20 anys amb actuacions que alguns membres del partit defineixen com a “mals moments”. “Un gai és una persona tarada que neix amb una deformació psíquica o física”, va afirmar l’any 2005, quan es va legalitzar el matrimoni homosexual. Sota aquesta premissa l’alcalde es va negar a casar cap parella del mateix sexe a l’Ajuntament de Pontons. “Vaig dir que no en casaria cap i no n’he casat mai cap”, diu traient pit. De fet, assegura que ningú l’hi ha demanat. Les seves paraules van provocar enrenou al partit, i el que era president en aquella època, Josep Piqué, va amenaçar d’expulsar-lo del PP. Més de 15 anys després, Caldentey es reafirma en les seves paraules. Ara bé, si bé fa quatre anys es vantava en una entrevista a El Mundo que a Pontons no hi havia “moros”, ara Caldentey assegura que no té cap problema amb els immigrants: “Si puc els ajudo”.

Aquestes sortides de to, però, no li han impedit revalidar la seva majoria absoluta durant 20 anys seguits i convertir-se en l’únic municipi català on el PP ha aconseguit mantenir una alcaldia durant tant de temps. “Hem fet una gran inversió al municipi i la gent ho agraeix”, destaca el mateix Caldentey, que ho presenta com una de les claus del seu èxit electoral. “És una persona molt estimada i respectada al partit”, afirma un dirigent popular, que admet que el seu “carisma i marca pròpia personal” són els que l’han permès conservar l’alcaldia durant tants anys.

A Pontons, tot i que fa 20 anys que l’alcaldia recau en el PP, l’independentisme ha guanyat en les últimes eleccions autonòmiques. Això no ha fet que Caldentey hagi variat la seva intransigència en aquestes qüestions. “El Procés és un desastre”, afirma. De fet, considera que l’estelada és una bandera il·legal, i el 9-N els habitants de Pontons no van poder votar al municipi. Aquesta població va ser -juntament amb quatre més- una de les úniques en què no hi va haver urnes en la consulta del 2014. Els veïns del poble que volien votar ho van haver de fer al poble del costat, a Torrelles de Foix. En canvi, l’1 d’octubre de l’any passat, a Pontons hi va haver urnes, però no en un local municipal, sinó en un centre privat per la negativa de l’Ajuntament de cedir-los un espai. Segons expliquen veïns del poble, durant l’1-O, Caldentey no hi era, per problemes de salut. La màxima representació l’ostentava el primer tinent d’alcalde, Josep Tutusaus, que tot apunta que serà el seu relleu. De fet, al poble tenen coll avall que serà així. De tota manera, Caldentey no es vol pronunciar sobre qui ha de ser el nou candidat del PP a l’alcaldia de Pontons. “El candidat no el posaré mai jo, ho ha de dir la persona que ho vulgui ser”, defensa, tot i que fa uns anys avisava de deixar la successió “ben lligada”. Tutusaus és qui ha assumit les tasques de l’alcaldia des que Caldentey ha deixat la primera línia política al municipi. Considera, això sí, que el partit no té res a dir a l’hora de triar els candidats municipals. De fet, malgrat haver desconnectat de la vida política des de fa mesos, l’alcalde de Pontons creu que la formació que encara dirigeix Xavier García Albiol està desorientada i té una “manca de lideratge molt gran”.

Candidatures aturades

Precisament, els populars fa setmanes que treballen per rescatar el partit del pou on va entrar després de la davallada del 21-D. De moment han convocat un congrés extraordinari per al 10 de novembre perquè el diputat Alejandro Fernández agafi el relleu d’Albiol al capdavant del partit. Aquest tràmit ha fet que la formació hagi tornat a aturar la maquinària electoral per definir candidatures del PP arreu del territori. L’objectiu que els populars s’havien fixat per a aquesta tardor era tenir configurades 400 candidatures a tot el territori -l’any 2015 en van presentar més de 500-, però a hores d’ara no donen una xifra concreta sobre quantes n’han tancat. On el partit té clar que anirà a totes és a Badalona, amb Xavier García Albiol al capdavant de la candidatura, i a Castelldefels, on Manuel Reyes també vol recuperar l’alcaldia que va perdre el 2015.

El partit confia a recuperar les alcaldies d’aquestes dues ciutats. Com a Pontons, malgrat canviar de candidat. “És molt difícil de pronosticar”, avisa Caldentey. El seu successor té a les seves mans seguir al consistori i fins i tot, si els càlculs del PP no surten, mantenir la representació municipal del partit.

“Un gai és una persona tarada que neix amb una deformació psíquica o física”

“La bandera gai en un espai públic és tan il·legal com l’estelada”

“A Pontons no hi ha moros”

“M’agradava Aznar perquè no tenia dubtes sobre el model d’Espanya”

“A mi Puigdemont no em representa. No es pot anar davant d’un exèrcit i abandonar. Quan un vaixell fa aigües els primers a abandonar-lo són les rates”

“Deixaré la successió ben lligada, com Franco, però intentant que les coses em surtin millor de com li van sortir al Caudillo”

Les frases polèmiques de Lluís Caldentey