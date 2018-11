El president del TC demana "preservar l'essència de la Constitució" i reformar-la només amb un "pluralisme raonable"

El president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha demanat aquest dijous "preservar l'essència de la Constitució del 1978" i que el diàleg entre forces per reformar-la, si fos el cas, es faci sempre dins d'un "pluralisme raonable". Ho ha fet en un acte que ha reunit el poder judicial i el poder polític a la seu del tribunal de garanties espanyol amb l'excusa de la presentació d'un llibre sobre la carta magna titulat 'Comentario mínimo de la Constitución Española'. En l'acte també hi ha participat el president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Carlos Lesmes, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, així com el president del Senat, Pío García-Escudero. La nota de convocatòria especificava com a reclam que després de l'acte es podria degustar un vi espanyol. Per al president del TC, aquesta reunió simbolitza "la unitat de l'Estat i de la comunitat del dret davant d'un esdeveniment tan important" com la celebració dels 40 anys de la Constitució.

González Rivas ha considerat que "preservar l'essència de la Constitució" és la "millor garantia per preservar també la concòrdia que va originar, perquè segueixi sent generosa i oberta i perquè hi seguim cabent tots". Ha recordat que fa 40 anys la carta magna no es va acordar per "imposició", sinó per un "acord ampli entre els principals actors polítics i socials", i que avui en dia encara és plenament vigent. En aquest sentit, ha alertat que en cap cas es va pensar que es pogués "esgotar". Arribat el cas que es volgués tocar, ha enviat un avís per a navegants de com s'hauria de fer perquè es fes amb "èxit".

I la recepta continua sent la mateixa de qui el va nomenar, l'expresident Mariano Rajoy. González Rivas ha puntualitzat que la carta magna només es podrà tocar si hi ha "consens en assumptes d'estat", perquè la Constitució "té vocació de permanència i no vol ser només un acord entre forces polítiques, sinó que és un pacte històric, en el present, amb el passat i per al futur".

Calvo: "Dins de la Constitució tot és possible; fora no hi ha res"

La vicepresidenta espanyola, en canvi, ha parlat més obertament de reformar la Constitució. Però sí que ha demanat que es tingui en compte el consens de fa 40 anys quan s'encari la reforma. "Quaranta anys després la identitat dels espanyols és a la Constitució, és la nostra identitat. Dins seu tot és possible en política i fora no hi ha res. És la gran lliçó que hem de donar", ha assenyalat repetint així les paraules tant de Mariano Rajoy quan era a la Moncloa com ara de Pedro Sánchez per respondre a l'independentisme.

El president del Senat demana que no es reformi la Constitució "des de la ignorància"

Pel que fa el president del Senat, ha posat moltes restriccions a una reforma de la Constitució i ha demanat que no es faci des de "la ignorància", perquè sol ser "introductora del menyspreu". Per això ha demanat que des de les institucions es faci "pedagogia" dels èxits de la Constitució actual.