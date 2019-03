Presó provisional sense fiança per a una de les detingudes durant la manifestació antifeixista

El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a una dona arrestada dissabte durant els aldarulls en la protesta antifeixista contra l'acte de Vox a Barcelona. La dona té una causa oberta per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós. Quatre detinguts més, que han passat a disposició judicial aquest matí, han quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se periòdicament a l'autoritat judicial de la Ciutat de la Justícia.



Els jutjats d'instrucció 14, 15 i 16 de Barcelona –en funcions de guàrdia– han rebut aquest diumenge cinc dels set detinguts pels aldarulls de dissabte, mentre que els altres dos, menors d'edat, no han passat a disposició judicial al TSJC, perquè ho assumeix la fiscalia.



Les detencions –sis d'elles practicades pels Mossos d'Esquadra, i una per la Guàrdia Urbana– es van produir en la prèvia de l'acte que el partit d'extrema dreta Vox va organitzar a Barcelona, i que diversos grups antifeixistes van cridar a boicotejar. Tot i el fort dispositiu policial, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver d'atendre cinc persones, quatre d'elles per lesions lleus que van rebre l'alta al mateix carrer –entre elles un mosso–. La cinquena persona ferida menys greu va haver de ser traslladada a l'Hospital Clínic.