El Suprem desestima la sol·licitud de Cuixart per excloure Vox del judici del Procés

El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat aquest dimarts un recurs presentat pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per evitar que Vox exerceixi d'acusació popular en el judici del Procés. Segons el TS, l'actual llei permet als partits polítics actuar com a acusació popular. Tot i això, el tribunal també subratlla que en els "frustrats treballs" per reformar la llei d'enjudiciament criminal –que no s'ha aprovat mai– s'havia acordat expressament prohibir l'acció d'acusació popular a les formacions polítiques.

De fet, el Suprem critica obertament que es barregi la política amb un procés judicial. "La sala recorda que ja ha cridat l'atenció en altres qüestions sobre la necessitat d'abordar una regulació en aquesta matèria que exclogui el risc de traslladar al procés penal la disputa política", afirma el tribunal.

Al seu escrit per evitar que Vox es personés com a acusació popular en el judici, Cuixart acusava el partit d'extrema dreta encapçalat per Santiago Abascal de fer "propaganda", en un "ús fraudulent d'una institució com l'acusació popular". El president d'Òmnium assegurava que "l’únic i veritable objectiu que Vox persegueix és electoralista: disposar d’un altaveu mediàtic des de la sala on se celebri el judici oral per difondre el seu ideari".

Vox sol·licita per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i també per a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez , 62 anys de presó com a autors de dos delictes de rebel·lió i d'organització criminal.

"Credibilitat a la ultradreta"

Òmnium ha reaccionat a la notícia a través de Twitter i ha tornat a criticar que l'Estat s'acompanyi de la ultradreta en la causa al Tribunal Suprem. "Com podem esperar un judici just quan la justícia que ens hauria d’emparar legitima i dona credibilitat a la ultradreta?", s'ha preguntat l'entitat en una piulada.